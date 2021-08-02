180 человек остались в заблокированном селем лагере в Кабардино-Балкарии

02 августа 2021, 00:02

Сель сошел на дорогу к альплагерю "Безенги" в Кабардино-Балкарии. 180 человек, в том числе 10 детей, оказались заблокированы в горах.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа два альпиниста получили травмы при камнепаде на высоте 4100 метров на горе Джангитау в ущелье Безенги, спасатели доставили пострадавших в альплагерь "Безенги".

В Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии вечером 1 августа сошел селевой поток, сель перекрыл участок дороги к альпинистскому лагерю "Безенги". "В лагере находятся 180 человек, из них 10 детей. В альплагере дежурят два спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания", - сообщило сегодня управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

На место схода селя направлена группа МЧС России – три человека и единица техники. "Спасателями с наступлением светлого времени суток будет организована временная пешая переправа для туристов", - проинформировала пресс-служба ведомства.

Работы по расчистке дороги начнутся с 6:00 мск 2 августа, ориентировочное время возобновления движения - 18:00 мск 2 августа, говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 2 августа в административном центре Черекского района поселке городского типа Кашхатау ясно, температура воздуха +16 градусов, скорость ветра - 2 метра в секунду. Днем 2 августа также ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется до + 25 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo.На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.