Оппозиция бойкотировала первое заседание нового парламента Армении

02 августа 2021, 17:26

Блоки "Айастан" и "Честь имею" выдвинули на должность вице-спикера кандидатуры двух депутатов, находящихся под арестом. После отказа председательствующего доставить депутатов в зал парламента оппозиция покинула заседание.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание новоизбранного парламента началось сегодня под усиленным контролем силовиков. На нем депутаты приняли присягу. Представители оппозиционного блока "Армения" пришли на заседание в майках с изображением арестованных глав общин, обвиняемых в избирательных нарушениях. Президент Армении подписал сегодня указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор" .

Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. ЦИК отклонил ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать результаты выборов недействительными. Тогда эти политические силы и партия "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд. С учетом пересчета голосов партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021".

Депутаты от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" покинули первое заседание Национального собрания Армении восьмого созыва, бойкотируя обсуждение кандидатуры спикера от правящей партии "Гражданский договор" Алена Симоняна, сообщило сегодгня издание "Новости Армения".



Оппозиция выдвинула на пост вице-спикера кандидатуры арестованных мэров Мегри и Сисиана, депутатов Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна (Саргсяна). Они потребовали от председательствующего депутата "Гражданского договора" Князя Хасанова обеспечить присутствие их кандидатов на заседании, ссылаясь на регламент парламента, однако Хасанов заявил, что это не в его компетенции, сообщило издание.

На должность спикера может быть выдвинут каждый из депутатов, заявил представитель блока "Армения" Арам Вардеванян. "Получается, что Мхитар Закарян и Артур Саркисян не смогли представить свои программные положения, следовательно, процесс, исходя из этих переговоров, не может быть законным", - привело его слова издание News.Am.

Князь Хасанов, который вел первое заседание парламента, имеет те же полномочия, что и спикер. "Он должен был потребовать перерыва, связаться с генеральным прокурором и потребовать, чтобы двое депутатов немедленно явились в парламент", - процитировало издание Вардеваняна.

Если находящийся под стражей человек приобретает статус депутата, то начинает действовать конституционная норма неприкосновенности, сообщил на своей странице в Facebook доктор юриспруденции Артур Гамбарян. "Уполномоченный орган уголовного преследования обязан немедленно освободить депутата, затем, в случае наличия оснований, подать ходатайство в Национальное собрание о предоставлении согласия на лишение депутата неприкосновенности", - привело слова Гамбаряна Aysor.am.

Заседание парламента проходит на фоне акции протеста родных военнопленных. Родственники военнопленных, удерживаемых в Азербайджане,собрались у здания парламента и требуют внести в повестку вопрос возвращения пленных, сообщило News.Am.



"Кавказский узел" также писал, что Центризбирком Армении 11 июля разрешил арестовать бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна, обвиняемого по делу о хищении бюджетных, ставшего депутатом парламента 13 июля он был арестован на два месяца. Мэр города Сисиан Сюникской области Армении Артур Саргсян был арестован 16 июля по обвинению в злоупотреблении служебным положением - внесении заведомо ложных сведений или пометок в официальные документы, составление или представлении фальшивых документов. Саргсян счел свой арест политическим преследованием.

Договоренность о внеочередных июньских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".