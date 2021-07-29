Военные эксперты исключили вмешательство России в пограничный конфликт Армении и Азербайджана

29 июля 2021, 21:15

Приоритеты российской внешней политики находятся за пределами Южного Кавказа, поэтому Москва проигнорирует призыв Еревана о размещении военных постов на границе с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. В войне не заинтересована ни одна из сторон конфликта, заявили политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. С обеих сторон есть раненые, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но сегодня обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Ереван обвинил Баку в ранении солдата при ночном обстреле. На расположенном в том же районе Соткском руднике проводилась эвакуация сотрудников, сегодня работы там возобновились. Жители приграничных армянских сел сообщили, что перестрелки прекратились, но пожаловались на проблемы с использованием пастбищ вблизи азербайджанских позиций.

Власти США призвали стороны конфликта соблюдать перемирие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, попросил Россию создать опорные военные пункты на проблемном участке границы. Нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают армянским властям основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ, указали в коллективном обращении девять общественных организаций.

Военные эксперты исключили вмешательство России в пограничный конфликт

Россия не станет принимать участие в конфликте и оставит призыв Армении без внимания, считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. "Армения желает втянуть Россию в конфликт, потому что война проиграна, сил нет, военных нет, перестроить военные силы невозможно. И Армения рассчитывает на Россию. Но у России другие приоритеты: Украина, Афганистан, НАТО. Россия будет гасить конфликт, игнорировать. У России нет интереса влезать в конфликт. У РФ нет лишних войск, чтобы посылать бойцов в помощь Армении", - указал Фельгенгауэр.

Эскалации конфликта не будет, предположил он. "Азербайджану это тоже не надо. Они пока что даже с разминированием не справились", - пояснил Павел Фельгенгауэр.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты - в составленной"Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

С тем, что нынешнее обострение на границе не приведет к новой войне, согласен и член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев. "Это не выгодно Азербайджану. В целом ситуация управляемая - есть трехсторонний контакт между Россией, Арменией и Азербайджаном", - указал он.

Перенджиев также полагает, что Россия не станет вмешиваться в конфликт. "Азербайджану нужен мир. В то же время, российские наблюдатели не могут полностью контролировать ситуацию, так как нет четких границ. А нет их потому, что это не выгодно Армении. Пока что граница – это лишь линия огня, а не граница", - сказал Перенджиев корреспонденту "Кавказского узла".

И Армения, и Азербайджан заявляли о готовности к переговорам о делимитации границы, однако они так и не начались. Армянский политолог Армен Варданян и бывший сотрудник Информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде ранее указали "Кавказскому узлу", что Еревану не выгодно заключать соглашение о границе, так как это означало бы отказ от требований о признании независимости Нагорно-Карабахской республики.

Нынешнее противостояние между Арменией и Азербайджаном сопоставимо с тем, что было до осеннего обострения карабахского конфликта, указал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

"Вмешательство России в конфликт уже состоялось, когда случилось договоренность о перемирии. Очевидно, что одна из сторон рассчитывает получить уступки от другой, прибегая к силовому давлению с третьей стороны - России. Да, это риск эскалации конфликта. Но, в отличие от осени [2020 года], большой войны никто из сторон не хочет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Силаев.

По итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, которое и армянская, и азербайджанская сторона считают полноценной войной, непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, и азербайджанские военные заняли новые рубежи, в том числе на границе Сюникской и Гегаркуникской областей. Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новая война не в интересах Армении и Азербайджана

Ситуация на границе схожа с довоенной ситуацией, когда время от времени происходили вспышки насилия на границе, указал корреспонденту "Кавказского узла" и политолог Александр Искандарян. Он назвал приграничную эскалацию конфликтом низкой интенсивности.

"В этой форме конфликт может длиться очень долго. Сегодня целью Азербайджана является принуждение Армении к уступкам. Оказываемое давление комплексное - просто то, что происходит на границе, это наиболее выпуклый инструмент давления, наиболее видимая часть давления. А на самом деле это и проблема военнопленных, которых отказываются возвращать, и дискурс азербайджанских властей, что карабахский конфликт разрешен, и дипломатическое давление. Это составляющие стратегии Азербайджана", - подчеркнул Искандарян.

Политолог оценил как нулевую вероятность возобновления широкомасштабной войны. По его мнению, присутствие российского контингента является сдерживающим фактором. "К примеру, на границе Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана подобные обострения и перестрелки, по большому счету, не происходят. И это не случайность", - указал он.

Он добавил, что нынешние власти Армении не решатся на войну, это не поддержит и общество. "Армянское обществ, армия и политическое поле находятся в шоковом состоянии после войны и поражения в ней, это эмоциональный шок. И эти факторы влияют на ситуацию в целом. Армения после войны обладает не очень большим ресурсом для вступления в войну", - указал Искандарян.

Армянский политолог: общество готовят к договору с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет соглашение о делимитации и демаркации, а также мирный договор, как только его правительство обретет конституционные полномочия, предположил политолог Андриас Гукасян. По его словам, позиционные бои, гибель солдат и обстрелы населенных пунктов должны создать почву, чтобы Пашинян обосновал необходимость подписания как соглашения о делимитации и демаркации, так и мирного договора, как единственный способ остановить кровопролитие.

"Подписав эти документы, Армения признает суверенитет Азербайджана над Арцахом. И часть общества, которая боится отстаивать свои права, отреагирует на этот факт как на избавление от проблемы, сочтя, что если ты пошел на уступку, то от тебя отстанут, оставят в покое. Но это не так. Если подчиниться требованиям террористов, гангстеров и рэкетиров, они выжмут из тебя максимум, они и дальше будут выдвигать требования. Инстинкт самосохранения у большинства армян сегодня не функционирует. В этом плане мы оказались в очень драматичном положении", - заключил политолог.

Чтобы избежать подписания договоров, Армения может обратиться в Совбез ООН, отметил он. "Кроме того, Армения может заключить стратегический договор с Францией, которая неоднократно заявляла о готовности защитить Армению и армянский народ. Но власти не пойдут на этот шаг, потому что Пашинян обслуживает интересы России. И перед ним стоит задача допустить запугивание армян настолько, чтобы соглашения, которые представят обществу, получили поддержку", - считает Гукасян.

По его мнению, широкомасштабная война возможно лишь в том, случае, если Пашинян по какой-то причине провалит подписание соглашения о делимитации и демаркации границ и мирного договора. "Азербайджан предпримет попытку расширить приграничную эскалацию, которая приведет к возобновлению военных действий. По мере затягивания ультиматума, который выдвинули Армении, будет расти эскалация. И общество вынуждено будет воевать", - заявил Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

Бакинские политологи связывали с проблемой делимитации и недавнее обострение на границе Армении и азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Напряженность на границе с Нахичеванью позволяет Армении уклоняться от переговоров по делимитации границ и признания суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявили они "Кавказскому узлу".

Азербайджанский эксперт указал на угрозу новой войны

Отличие нынешних столкновений от довоенной ситуации в том, что тогда была устоявшаяся линия соприкосновения войск, а сейчас азербайджанские войска стремятся закрепиться на новых рубежах, указал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

"Армянская сторона пытается всячески помешать азербайджанским военным закрепляться на рубежах, которые были между двумя республиками в советское время. С другой стороны, правительство Армении пытается сформировать мнение, что ситуация на границе нестабильная, сюда надо вводить обязательно миротворцев. Пашинян периодически то обращается к ОДКБ, то к западным структурам, стремясь ввести сюда некие «международные силы». Цель у него очевидна – сорвать переговоры по делимитации и последующей демаркации, заморозить этот процесс, выиграть время. Армения уклоняется от взаимного признания границ, поскольку в этом случае она смирится с нахождением Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Поэтому я убежден, что стрельбу открывают не какие-то военные по пьянке, это целенаправленные провокации", - заключил Исазаде.

Он считает риск полномасштабной войны реальным. "Любые провокации несут риски перерастания в масштабную войну. Это мы не раз видели. Апрельская война 2016 года также начиналась с провокационных обстрелов. В июле 2020 года провокация армян на Товузском направлении государственной войны привела к серьезным боестолкновениям в течение нескольких дней. Да и 44-дневная война осенью прошлого года разгорелась после массированных обстрелов азербайджанских позиций по всей линии соприкосновения войск", - отметил Исазаде.

По его словам, в случае новой войны Азербайджан может обеспечить открытие Зангезурского коридора по территории Армении, который связал бы основную территорию страны с ее анклавом - Нахичеванской автономной республикой.

Он добавил, что вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики три десятилетия существовала "зона безопасности". Азербайджан, продолжил он, может также создать зону безопасности вблизи своих границ.

Исазаде считает, что общество поддержит правительство и армию в случае новой войны. "После победы в 44-дневной войне в обществе есть больше воодушевление и патриотический подъем. Более того, есть социальный заказ на возвращение Зангезура и установление полного контроля на Карабахом", - сказал Исазаде.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".