Сотрудники Соткского рудника вернулись к работе после прекращения перестрелок

29 июля 2021, 17:25

На армянской части Соткского рудника из-за обстрелов со стороны Азербайджана дважды за три дня проводилась эвакуация сотрудников, сегодня работы возобновились, сообщили в компании GeoProMining. Жители армянских приграничных сел пожаловались на проблемы с использованием пастбищ вблизи азербайджанских позиций.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные захватили боевой пост, но были отброшены в результате контратаки. С обеих сторон были раненые, погибли три армянских солдата. Утром стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но сегодня обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Ереван обвинил Баку в ранении солдата при ночном обстреле. Это уже пятый раненый с 28 июля.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты - в составленной"Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Работы на Соткском руднике возобновились

Работа на Соткском руднике возобновилась в штатном режиме, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании GeoProMining. "Вечером ситуация была спокойная, с утра подняли технику и вернули персонал. Работы на месторождении идут в полном объеме", - заявил представитель компании.

Обострение на границе не нанесло компании ущерба, отметил он. "Компания предприняла экстренные меры: эвакуировали персонал, а также отодвинули технику во избежание возгораний. При этом эвакуировали дважды: в ночь на 26 июля и 28 июля. Оба раза эвакуировали весь персонала, работающий на руднике за смену – около 150 человек", - рассказал представитель компании.

25-26 июля военные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в перестрелках на границе Гегаркуникской области и Кельбаджарского района, которая проходит через территорию Соткского рудника и делит его на армянскую и азербайджанскую части. О сложностях, с которыми столкнулись работники рудника по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

Состояние одного из раненых солдат остается тяжелым

В Военно-медицинском управлении Минобороны Армении корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что за два дня ранения получили два офицера и три солдата срочной службы. "Состояние одного из раненых солдат остается тяжелым. В ближайшие дни ему будет проведена очередная операция. Состояние остальных стабильное. Угрозы жизни раненым нет", - отметил глава управления, полковник Саак Оганян.

Власти США призвали стороны конфликта соблюдать перемирие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, попросил Россию создать опорные военные пункты на проблемном участке границы. Нарушение территориальной целостности и прямая угроза безопасности дают армянским властям основания для обращения в Совбез ООН и ОБСЕ, указали в коллективном обращении девять общественных организаций.

По состоянию на 15.20 мск ситуация на границе спокойная, армянские подразделения контролируют оперативную обстановку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Управления по связям со СМИ Минобороны Армении Геворг Алтунян.

По его словам, противник дважды нарушал режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе в направлении Карвачара. "Противник нарушил договоренности ночью в 02.00 мск, обстреляв армянские позиции из огнестрельного оружия, и утром в 07.40 мск. Армянские подразделения ответным огнем подавили действия противника", - заявил он.

Сельчане пожаловались на проблемы из-за близости азербайджанских войск

Ситуация спокойная, перестрелок уже нет, но селяне живут в напряженности из-за близости азербайджанских позиций, указал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Верин Шоржа Артем Ераносян. "Присутствие азербайджанских военных, конечно, напрягает. Они расположились близ пастбищ. Приходится при каждом выстреле проявлять осторожность", - пояснил глава общины.

Он уточнил, что ни сегодня, ни 28 июля село обстрелам не подвергалось, однако местные жители слышали звуки выстрелов. "Стреляют в направлении армянских позиций. Из стрелкового оружия не попадут по селу, но если применят оружие крупного калибра, могут и попасть, нанести ущерб", - указал он

Несмотря на опасность, из Верин Шоржа никто не эвакуировался, добавил Артем Ераносян.

Глава общины Кут Сима Читчян также сообщила, что ситуация в селе спокойная, никого из жителей не эвакуировали. "Стреляют по позициям, расположенным от села в четырех-пяти километрах, но стрельба в селе слышна. Серьезной проблемой у селян стал сбор корма для скота. Поля, где сеяли траву, находятся близ позиций азербайджанских военных. В первое время, когда они только-только появились, боялись идти в поля. Сейчас вынуждено поднимаемся. Напряженность, конечно, есть, но что делать? Технику при кошении травы не используем, работаем вручную", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Читчян, местные жители, в основном, живут скотоводством, при этом сельские пастбища перешли под контроль азербайджанских военных. "5 июня азербайджанцы украли 80 голов скота. До сих пор скотину не удалось вернуть. Сейчас вынуждено пасут скот на прилегающих к селу небольших пастбищах", - указала Читчян.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные 5 июня открыли огонь по армянскому пастуху, который пас скот в окрестностях села Кут Гегаркуникской области, и отбили у него стадо коров. Затем произошла перестрелка с армянскими солдатами.

У общины села Сотк, где также занимаются скотоводством, и так было не очень пастбищ, а теперь часть их оказалась под контролем азербайджанских военных, рассказал местный житель Севак Хачатрян. "Мы прежде закупали корм для скота в Карвачаре (азербайджанское название Карвачара - Кельбаджар, этот населенный пункт перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. - Прим. "Кавказского узла"). Скотоводство становится проблемой, так как не удается обеспечить кормом большое поголовье скота", - указал Хачатрян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, присутствие азербайджанских военных создает напряженность в селе. "Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") и, в частности, Карвачар были гарантией нашей безопасности. Но жителей села не эвакуировали. Мы решили, что не покинем наши дома, так как достаточно, чтобы кто-либо эвакуировался, и этот процесс может принять массовый характер", - отметил житель села.

Хачатрян раскритиковал деятельность госструктур, которые, по его мнению, скрывают истинное положение дел. "А это приводит к тому, что люди ведутся на слухи. А слухи могут сеять панику и ложь. В последние 10 лет в селе не было миграции, но сегодня наблюдается тенденция, когда молодые семьи мигрируют. Из моего окружения несколько таких семей выехали за рубеж. Все потому, что нет власти, которая скажет: потерпите, через год-два-три все образуется. И из-за сложившейся неопределенности люди предпочитают уезжать", - посетовал он.

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