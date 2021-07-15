15 июля 2021, 19:07

Азербайджан заявил об обстреле позиций в Кельбаджарском районе

Позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе обстреляны армянскими военными из стрелкового оружия, пострадавших нет, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. Минобороны Азербайджана сообщило, что в ночь на 15 июля позиции азербайджанских военных в окрестностях города Шуша подверглись обстрелам, пострадавших нет. 14 июля жители Степанакерта рассказали о стрельбе из пулеметов около Шуши.

15 июля примерно в 14.15 (13.15 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Был открыт ответный огонь, погибших и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет, добавило ведомство.

К 19.00 мск 15 июля на сайте Минобороны Армении нет информации относительно заявления азербайджанской стороны об обстреле позиций в направлении села Юхары Айрым.

Напомним, что 14 июля армянская сторона заявила о стрельбе азербайджанских военных по позициям солдат в Араратской области, в результате перестрелки погиб один армянский военный. Азербайджан сообщил о ранении одного своего солдата.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Степанакерт и Баку оценили резолюцию парламента Люксембурга в поддержку Карабаха", "МЧС России рапортовало о доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах",  "Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

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