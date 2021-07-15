Окрестности Шуши. Фото Official website of President of Azerbaijan Republic

15 июля 2021, 08:10

Азербайджан сообщил об обстрелах своих позиций близ Шуши

Позиции азербайджанских военных в окрестностях города Шуша сегодня ночью подверглись обстрелам, пострадавших нет, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. Также 14 июля жители Степанакерта рассказали о стрельбе из пулеметов около Шуши. Выстрелы продолжались около часа и вызвали у степанакертцев беспокойство за их безопасность, сообщили жители города.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием боев за Нагорный Карабах: после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утратили контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана. "Огонь велся со стороны <…> армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", – заявило министерство.

Азербайджанская сторона открыла ответный огонь, погибших и раненых среди личного состава нет, добавило ведомство.

К 08.10 мск 15 июля на сайте Минобороны Армении нет информации относительно заявления азербайджанской стороны о стрельбе близ города Шуша.

Напомним, что 14 июля армянская сторона заявила о стрельбе азербайджанских военных по позициям солдат в Араратской области, в результате перестрелки погиб один армянский военный. Азербайджан сообщил о ранении одного своего солдата.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"540 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Степанакерт и Баку оценили резолюцию парламента Люксембурга в поддержку Карабаха", "МЧС России рапортовало о доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах".

Автор: "Кавказский узел"

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