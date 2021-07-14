Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://mil.am/hy/news/9641

14 июля 2021, 12:38

Армянский военный погиб в перестрелке на границе

Азербайджанские военные открыли прицельный огонь по позициям в Араратской области,  в результате перестрелки погиб один армянский военнослужащий, заявило сегодня Минобороны Армении. В результате обстрела армянской стороны ранен один солдат азербайджанской армии, сообщило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Сегодня утром Минобороны Азербайджана обвинило Армению в пулеметных обстрелах. 10 июля Баку заявил об обстреле своих позиций в приграничном Гедабекском районе. Армянское военное ведомство отвергло эти обвинения.

Сегодня утром около 10:30 (9:30 мск) в результате перестрелки на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы погиб военный, сообщило Минобороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Азербайджана пытались осуществить укрепительные работы. После действий, предпринятых армянской стороной с целью пресечения данных работ, азербайджанские военнослужащие открыли прицельный огонь в направлении армянских позиций. В результате развязавшейся перестрелки, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении, потери есть и у азербайджанской стороны", - процитировало сообщение Минобороны агентство "Новости Армения".

Минобороны Армении предупредило, что подобные шаги в будущем "будут жестко пресечены", сообщил "Sputnik Армения".

Село Ерасх расположено на окраине Араратской области Армении, которая граничит с Садаракским районом Нахичеванской автономной республики, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

Подразделения вооруженных сил Армении, на границе с Садаракским районом Нахичеванской автономной республики, обстреляли сегодня около 10:00 (9:00 мск) позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. 

В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Марданлы Ибадулла Магсуд оглу, раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение, говорится в пресс-релизе.

"Ответным огнем противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск", -  перевел сообщение Минобороны корреспондент "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Отметим, что в середине мая обострился также конфликт на армяно-азербайджанской границе. Армения утверждает, что азербайджанские военные перешли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей, а Азербайджан настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов.

Обострение приграничного конфликта сопровождается взаимными обвинениями сторон в обстрелах. Так, 6 июля, представитель Генштаба ВС Армении сообщил, что в перестрелке на границе в Гегаркуникской области получили ранения армянский военнослужащий и двое азербайджанских солдат. Минобороны Азербайджана опровергло информацию об инциденте.

В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило и об обстреле со стороны армянских подразделений, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Получил ранение солдат, который принимал участие в благоустройстве дорог, заявило ведомство.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте между Арменией и Азербайджаном - на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Останки трех военных найдены в Гадрутском районе", "Омбудсмен Нагорного Карабаха насчитал 750 погибших в осенней войне", "Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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