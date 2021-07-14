Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах позиций близ Шуши

14 июля 2021, 10:44

Позиции азербайджанских военных около Шуши были обстреляны из пулеметов и автоматов с территории, которую охраняют российские миротворцы, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля около сотни представителей дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, посетили Шушу (армянское название – Шуши), которую в мае президент Азербайджана объявил культурной столицей страны. Посещение дипломатами Шуши способствует эскалации карабахского конфликта, поскольку может быть расценено как признание ими разрешения конфликта в пользу азербайджанской стороны, поделились опасениями армянские аналитики.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утратили контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

О двух случаях обстрелов азербайджанских военных близ Шуши Минобороны Азербайджана сообщило сегодня. "13 июля в 21.34 (20.34 мск) и 21.45 (20.45 мск) незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша", - сообщила пресс-служба министерства.

Погибших и раненых среди азербайджанских военных нет, отмечается в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Отметим, что в середине мая обострился также конфликт на армяно-азербайджанской границе. Армения утверждает, что азербайджанские военные перешли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей, а Азербайджан настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов.

Обострение приграничного конфликта сопровождается взаимными обвинениями сторон в обстрелах. Так, 10 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в приграничном Гедабекском районе. Армянское военное ведомство отвергло эти обвинения.

Ранее, 6 июля, представитель Генштаба ВС Армении сообщил, что в перестрелке на границе в Гегаркуникской области получили ранения армянский военнослужащий и двое азербайджанских солдат. Минобороны Азербайджана опровергло информацию об инциденте.

В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило и об обстреле со стороны армянских подразделений, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Получил ранение солдат, который принимал участие в благоустройстве дорог, заявило ведомство.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте между Арменией и Азербайджаном - на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".