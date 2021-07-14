Армянские аналитики оценили последствия посещения дипломатами Шуши

14 июля 2021, 06:45

Посещение дипломатами отошедшего под контроль Азербайджана города Шуши способствует эскалации карабахского конфликта, поскольку поездка представителей дипмиссий может быть расценена как признание ими разрешения карабахского конфликта в пользу азербайджанской стороны, считают армянские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 мая Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил Шушу (армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла") культурной столицей страны. Целью решения названо "восстановление исторического облика города Шуша и его былой славы", а также воссоединение его "с традиционной богатой культурной жизнью, продвижение его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана". 31 мая стало известно, что власти Азербайджана объявили Шушу заповедником.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта - после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

МИД Армении вызвал представителей дипмиссий стран, принявших участие 9-10 июля в организованном властями Азербайджана посещении Шуши. "Армения считает абсолютно неприемлемым визит аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей на оккупированные территории Нагорного Карабаха, в том числе Гадрут и исторический центр Нагорного Карабаха город Шуши", – сказано в ноте протеста армянского МИД, текст которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Армянская сторона также заявила, что карабахский конфликт может быть разрешен только мирным путем, посредством переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Поездку дипломатов в Шуши также осудило министерство иностранных дел Нагорного Карабаха. Ведомство призвало стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ "предпринять все необходимые шаги, направленные на возобновление переговорного процесса с целью окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", сказано в заявлении министерства, перевод которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

При обострении ситуации боевые действия в зоне карабахского конфликта могут возобновиться, потому сегодня еще нельзя ставить точку в вопросе его разрешения. Полномасштабная война завершилась, но не завершился большой процесс, одной из составных частей которого была эта война, отметил политобозреватель Акоп Бадалян. "Этот процесс продолжается и будет продолжаться еще долго. И тут вопрос в том, возникнет ли опять необходимость этой составной части, как инструмент, на протяжении этого процесса", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дипмиссиям стоило отказаться от поездки их представителей в Нагорный Карабах пояснив это тем, кто конфликт еще не завершен, добавил он. "Конечно, каждая из стран, дипломаты которых посетили Шуши, имеет свой политический мотив. Для США, России и Франции мотивом для непосещения является сопредседательство в МГ ОБСЕ. То есть страны-сопредседатели руководствуются тем, что конфликт еще не разрешен", – сказал Бадалян.

Заявление МИД Армении в отношении посетивших Шуши дипломатов было вынужденным, считает редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. "Баку заставил высказать свою четкую позицию не только сопредседателей МГ, но и армянский МИД признать прямую ответственность Армении за [отошедшие под контроль Азербайджана] территории Нагорного Карабаха", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении делегировали в последние месяцы внешнюю политику и карабахский вопрос России "лишь бы открыть границы, не думать о них и наладить продажу меди", полагает Айрумян. "Заявление МИД Армении стало планкой, определяющий впредь минимальный уровень ответственности Армении".

Поездка в Шуши около сотни представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованные в Азербайджане, состоялась 9 июля. В ней, в частности, приняли участие послы Турции, Италии, Австрии, Швеции, Израиля, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения, передало агентство АПА.

Также дипломаты посетили Физули, где ознакомились со строительством международного аэропорта, уточнило 10 июля онлайн-издание Media.az.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".