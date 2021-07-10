Армения опровергла сведения об обстреле азербайджанских военных

10 июля 2021, 18:47

Информация азербайджанской стороны об обстреле позиций военнослужащих в Гедабекском районе из Армении не соответствует действительности, сообщило армянское оборонное ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вечером 9 июля позиций азербайджанской армии военными Армении в приграничном Гедабекском районе. По данным ведомства, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оборонное ведомство Армении заявило, что армянское военные не обстреливали позиции азербайджанских военных в Гедабекском районе. "Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что вечером 9 июля подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении. Информация не соответствует действительности", – привело сегодня сообщение министерства ИА "Новости Армения".

Армянская сторона не открывала огонь, подчеркнуло ведомство. "[Минобороны Армении] в случае необходимости осуществляет только меры по противодействию противнику", – процитировало сегодня сообщение министерства РИА "Новости".

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".