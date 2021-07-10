Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

10 июля 2021, 11:49

Позиции азербайджанской армии были обстреляны вечером 9 июля со стороны Армении в приграничном Гедабекском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля Армения сообщила, что азербайджанские вооруженные силы спровоцировали перестрелку в Гегаркуникском районе, ранения получили армянский солдат и два азербайджанских военнослужащих. Баку заявил, что азербайджанские вооруженные силы не открывали огонь. Вечером того же дня Минобороны Азербайджана сообщило о ранении своего военнослужащего при обстреле со стороны армянских подразделений, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"9 июля в 21.05 (20.05 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в Чамбаракском районе Армении, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Заманлы Гедабекского района", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

По данным ведомства, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Напомним, Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Такое обвинение ранее прозвучало от Минобороны Азербайджана 28 июня, но его опровергло армянское оборонное ведомство. Днем ранее Азербайджан заявил об обстреле военными Армении позиций армии в Кельбаджарском районе, а армянское Минобороны утверждало, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".