06 июля 2021, 20:27

Азербайджанский военнослужащий ранен в Агдамском районе

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских подразделений, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранен солдат азербайджанской армии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Армения заявила, что азербайджанские вооруженные силы спровоцировали перестрелку в Гегаркуникском районе, ранения получили армянский солдат и два азербайджанских военнослужащих. Баку указал, что азербайджанские вооруженные силы не открывали огонь.

"6 июля около 17:50 (16:50 мск) незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

В результате обстрела ранен старший прапорщик Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который принимал участие в работах по благоустройству дорог. Раненому была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в военный госпиталь, говорится в пресс-релизе.

"Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - сообщило Минобороны Азербайджана.

На сайте Минобороны Армении на 20:10 мск не содержится комментариев относительно заявления азербайджанской стороны.

Напомним, Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 28 июня Минобороны Азербайджана заявило, что накануне вечером армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат близ села Гаралар в Товузском районе, пострадавших нет. Эти сведения Минобороны Армении назвало не соответствующими действительности. 27 июня Азербайджан заявил об обстреле военными Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника. В тот же день армянская сторона обвинила военнослужащих Азербайджана в попытке помешать сельхозработам сельчан в Сюникской области. 24 июня азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций армянскими военными в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Генпрокуратура Армении занялась расследованием угроз журналисту на границе с Азербайджаном", "Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном", "Армения сделала ставку на размещение миротворцев в Гегаркуникской области".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 июля 2021, 20:15

  • Власти Сочи отчитались о ликвидации последствий стихии

    Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в районах Сочи, где затопило улицы, однако в целом в городе последствия урагана ликвидированы на 80%, сообщила глава пресс-службы администрации Сочи. Пляжи города пока закрыты, но опрошенные "Кавказским узлом" горожане и туристы не заметили разрушительных последствий урагана.

06 июля 2021, 20:05

  • Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи

    Жертвами наводнения на Кубани за минувшие сутки стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели в домах, куда вошла вода, и уничтоженных огородах. Попавшие в пробку из-за разрушенной в районе поселка Лермонтово дороги люди жалуются на нехватку питьевой воды.

06 июля 2021, 19:29

  • Благотворительные фонды и чиновники объединились в Дагестане для борьбы с мошенниками

    Представители благотворительных организаций, власти и силовых структур после общественных слушаний в Дагестане создали рабочую группу для совместной борьбы с мошенничеством в сфере благотворительности. Чтобы уменьшить число случаев обмана при сборе денег, нужно сделать более прозрачной работу благотворительных фондов и информировать людей о мошеннических схемах, указали участники обсуждения.

06 июля 2021, 18:58

  • Защита профессора Чарчяна обжаловала его арест

    Адвокаты профессора Армена Чарчяна, обвиняемого в давлении на избирателей, добиваются смягчения меры пресечения для него в Апелляционном суде Армении. Профессор находится в уголовно-исправительном учреждении, где его состояние после проведенной операции не могут контролировать врачи, указал адвокат.

06 июля 2021, 18:06

  • 1 Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

    В результате перестрелки на границе в Гегаркуникском районе получили ранение армянский военнослужащий и двое азербайджанских солдат, сообщил представитель Генштаба Армении. Минобороны Азербайджана опровергло информацию об инциденте.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи