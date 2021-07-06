Азербайджанский военнослужащий ранен в Агдамском районе

06 июля 2021, 20:27

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских подразделений, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранен солдат азербайджанской армии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Армения заявила, что азербайджанские вооруженные силы спровоцировали перестрелку в Гегаркуникском районе, ранения получили армянский солдат и два азербайджанских военнослужащих. Баку указал, что азербайджанские вооруженные силы не открывали огонь.

"6 июля около 17:50 (16:50 мск) незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

В результате обстрела ранен старший прапорщик Сакит Ахлиман оглы Дадашов, который принимал участие в работах по благоустройству дорог. Раненому была оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в военный госпиталь, говорится в пресс-релизе.

"Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - сообщило Минобороны Азербайджана.

На сайте Минобороны Армении на 20:10 мск не содержится комментариев относительно заявления азербайджанской стороны.

Напомним, Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 28 июня Минобороны Азербайджана заявило, что накануне вечером армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат близ села Гаралар в Товузском районе, пострадавших нет. Эти сведения Минобороны Армении назвало не соответствующими действительности. 27 июня Азербайджан заявил об обстреле военными Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника. В тот же день армянская сторона обвинила военнослужащих Азербайджана в попытке помешать сельхозработам сельчан в Сюникской области. 24 июня азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций армянскими военными в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".