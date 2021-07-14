Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев

14 июля 2021, 11:43

Стрельба из пулеметов около Шуши продолжалась вечером 13 июля около часа, она была слышна в Степанакерте и вызвала у горожан беспокойство за их безопасность, рассказали местные жители. Они призвали власти и российских миротворцев отреагировать на инцидент.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о двух случаях обстрелов азербайджанских позиций около города Шуша (армянское название – Шуши). По данным ведомства, в 21.34 (20.34 мск) и 21.45 (20.45 мск) стрельбу вели из пулеметов и автоматов "незаконные армянские вооруженные отряды" с той части территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Взятие Шуши в ноябре 2020 года стало ключевым событием боев за Нагорный Карабах: после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утратили контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Стрельба была слышна в Степанакерте, перестрелка длилась более часа, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Жанна Арзуманян. "Лето, все дети играют во дворе, и вдруг стрельба. Раньше тоже иногда были слышны выстрелы из Шуши, но вчера звук был очень сильный и близко. Было понятно, что применяют крупнокалиберный пулемет. Дети во дворе сильно испугались, спрятались по домам. Беременной женщине стало плохо", - рассказала Арзуманян.

Она выразила недовольство тем, что власти, по ее мнению, не реагируют на инцидент. "Наши власти молчат. Как будто у нас нет Совета безопасности. Почему они не реагируют? Или им кажется, что построить новые дома для беженцев достаточно, чтобы люди оставались здесь жить? Нам нужна безопасная жизнь", - сказала женщина, пояснив, что стрельба была слышна в том районе, где расположен водозабор питьевой воды для Степанакерта.

Схожее беспокойство выразила сегодня жительница Степанакерта Асмик Арушанян. "Вчера вечером мы пили чай во дворе. Вдруг выстрелы. Увидели трассеры в районе Хайбалу (Гайбалишен), что под Шуши. Именно там находится водозабор, обеспечивающий большую часть Степанакерта питьевой водой. Через несколько минут слышим звуки крупнокалиберного пулемета. Шел бой. Огонь был плотный и продолжался около часа. В воздухе были БПЛА, чьи - не знаем", - написала она на своей странице в Facebook.

Арушанян также озвучила недоумение из-за отсутствия реакции властей и российских военных. "У меня вопрос к миротворцам. Это уже не первый такой инцидент, неужели за такое время вы не могли добраться до места боя? Или не хотели? Там дороги то на 5-10 минут. Вопрос к нашему руководству. Почему вы молчите? Надо поднимать всю прессу, МИД должен выступить с протестом, с обращением во все мировые организации. Каково нам наблюдать из своих домов, как идет бой по прямой в километре он нас? Только омбудсмен оставил сообщение на своей странице в соцсети. Уже наступил новый день, наши власти молчат. Разве так можно?" - написала Асмик Арушанян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Официальные власти Нагорного Карабаха, по состоянию на 11.25 мск не делали заявлений по поводу инцидента. Совет безопасности непризнанной республики также не выступил с пояснением о происшествии вблизи Шуши. Минобороны России, по состоянию на 11.25 мск, не прокомментировало на своем сайте стрельбу около Шуши, но в 5.00 мск сообщило, что миротворцы обеспечивают безопасность передвижения гражданского транспорта в Нагорном Карабахе. "На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное перемещение граждан", - говорится в публикации министерства.

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил на своей странице в Facebook, что связался "с уполномоченными органами" в связи с вооруженным инцидентом. "Мне сообщили, что была стрельба в воздух из огнестрельного оружия, прицельных выстрелов не было. Наши (карабахские) вооруженные силы приняли соответствующие меры, в результате чего стрельба с азербайджанской стороны прекратилась. На данный момент, согласно результатам нашего исследования, последствий не зафиксировано", - пояснил сегодня Гегам Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Стрельба на участке Шуши - Гайбалишен была "очередной провокацией", предположил политолог, житель Степанакерта Жирайр Азизян. "Цель азербайджанской стороны ясна: заставить население покинуть родину. [...] Однако нельзя поддаваться на провокации, и, как бы это ни было сложно, мы должны твердо стоять на своей земле любой ценой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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