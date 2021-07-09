Конституционный суд Армении отказал оппозиции в отводе судьи

09 июля 2021, 12:09

Судья Ваге Григорян ранее представлял интересы Никола Пашиняна, в том числе в ЕСПЧ, и не может быть беспристрастным на слушаниях с требованием отменить итоги выборов, заявил сегодня представитель партии "Зартонк" Ара Зограбян. Конституционный суд не стал рассматривать ходатайство об отводе судьи, мотивировав отказ нарушением регламента.

Как писал "Кавказский узел", наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. 27 июня ЦИК Армении обнародовал окончательные результаты выборов с учетом пересчета голосов - партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. В тот же день ЦИК отклонил ходатайства блоков "Айастан", "Честь имею" и партии "Зартонк", которые требовали признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов в связи с многочисленными нарушениями. 2 июля блоки "Айастан" и "Честь имею" и партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд с требованием признать итоги выборов недействительными. Блок "Айастан" таже заявил отвод судье Ваге Григоряну в связи с его предвзятым отношением к Роберту Кочаряну.

В Конституционном суде сегодня начались слушания требований четырех политических сил об отмене итогов внеочередных выборов в парламент, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания суда.

Ходатайство об отводе судьи Ваге Григоряна представил лидер партии "Зартонк" Ара Зограбян. "Григорян не может быть беспристрастным и объективным, так как представлял интересы Никола Пашиняна, в том числе в Европейском суде по правам человека", - заявил Зограбян.

Ходатайство об отводе Григоряна ранее подавал блок "Айастан", однако конституционные судьи отказали в отводе судьи. Представитель блока "Айастан" Арам Вардеванян поддержал ходатайство партии "Зартонк". "Григорян имеет предвзятое отношение к представителям блока. Кроме того, у него откровенно негативное отношение к Роберту Кочаряну", - отметил представитель блока.

Против ходатайства выступил врио министра юстиции Рустам Бадасян, представляющий интересы партии "Гражданский договор". Он отметил, что в юриспруденции существует правило о недопустимости идентифицировать адвоката с его доверителем.

Ходатайство не может стать предметом слушания, так как по регламенту оно рассматривается на досудебном этапе, указал конституционный судья Грайр Товмасян.

Необходимость подачи ходатайства возникла после привлечения партии "Гражданский договор" в качестве третьей стороны на слушаниях, апеллировал Ара Зограбян. "Конституционный суд принял заявления четырех политических сил в производство 4 июля, а спустя два дня, 6 июля, суд привлек партию "Гражданский договор", которую возглавляет Никол Пашинян, в качестве третьей стороны. Следовательно, до этого мы не могли озвучить подозрения в предвзятости конституционного судьи", - заявил он.

Судьи Конституционного суда приняли решение оставить ходатайство партии "Зартонк" об отводе судьи без рассмотрения.

22 июня 2020 года парламент Армении принял поправки в Конституцию, которые предполагают прекращение полномочий судей Конституционного суда, пребывающих на должности суммарно 12 лет, и выборы нового председателя суда. После вступления в силу конституционных поправок трое судей – Альвина Гулумян, Грант Назарян и Феликс Тохян – лишились своих должностей, а председатель Конституционного суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Конституционный суд нельзя назвать независимым от властей, предположили опрошенные в сентябре 2020 года "Кавказским узлом" политологи.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".