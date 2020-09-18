Обновление Конституционного суда поставило под вопрос независимость судей в Армении

18 сентября 2020, 06:59

Двое из трех избранных парламентом судей Конституционного суда Армении принесли присягу. Сделанное в связи с этим заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что кризисная ситуация с Конституционным судом миновала, сочли преждевременным опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и политологи. Конституционный суд нельзя назвать независимым от властей, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня парламент Армении принял поправки в Конституцию, которые предполагают прекращение полномочий судей Конституционного суда, пребывающих на должности суммарно 12 лет, и выборы нового председателя суда. Таким образом, предполагалось, что полномочия будут прекращены у трех судей КС, тогда как председатель суда Грайр Товмасян покинет свой пост, но останется членом Конституционного суда.

6 февраля депутаты правящей партии "Мой шаг" проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Референдум был назначен на 5 апреля, но в связи с пандемией коронавируса отложен. 4 июня парламентарии одобрили законодательную поправку, наделяющую парламент правом отменить референдум в случае введения военного или чрезвычайного положения. По мнению политологов, закон был принят исключительно для того, чтобы отменить референдум о доверии судьям Конституционного суда.

Двое из трех новых судей принесли присягу

17 сентября принесли присягу двое из трех новоизбранных судей Конституционного суда Эдгар Шатирян и Артур Вагаршян. Третий судья, Ерванд Хундкарян, принесет присягу после увольнения с прежней работы, как того требует закон, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на трансляцию с парламентского заседания на YouTube-канале парламента Армении.

После вступления в силу конституционных поправок трое судей - Альвина Гулумян, Грант Назарян и Феликс Тохян - лишились своих должностей, а председатель Конституционного суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. В соответствии с Конституцией, по одному кандидату на вакантные места представили Общее собрание судей, правительство и президент.

Общее собрание судей предложило на должность конституционного судьи председателя Кассационного суда Армении Ерванда Хундкаряна, правительство – доцента кафедры конституционного права Ереванского государственного университета Эдгара Шатиряна, а президент – заведующего кафедрой теории государства и права ЕГУ Артура Вагаршяна.

14 сентября армянский парламент утвердил всех трех кандидатов на вакантные должности конституционных судей. В тайном голосовании приняли участие депутаты правящей фракции «Мой шаг». Фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» не приняли участие в голосовании. "Мы оспариваем в Конституционном суде конституционные поправки, которые стали следствием голосования", - пояснил решение фракции «Просвещенная Армения» депутат Тарон Симонян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Спикер парламента Арарат Мирзоян отметил, что конституционные судьи приступят к своим обязанностям после присяги, церемония которой будет организована после их увольнения с прежней работы.

16 сентября премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте назвал разрешенным кризис вокруг Конституционного суда. При этом, по его словам, избрание новых судей не говорит о том, что «сформирован идеальный состав Конституционного суда».

Обновление состава Конституционного суда не привело к качественным изменениям

Кризисная ситуация с Конституционным судом стала следствием незавершенности перехода власти после «бархатной» революции 2018 года и сменой политических элит, поделился мнением с корреспондентом «Кавказского узла» директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он пояснил, что новая элита последовательно получила исполнительную власть, местную власть в регионах и столице, а после и парламент, получив, по его словам, возможность принимать любые решения. "Затем настала очередь судебной власти. И хотя правящая сила мотивирует свои действия необходимостью сформировать независимую судебную систему, однако на деле понятно, что нужна такая судебная власть, которая сможет работать с новой элитой. Теперь кризис разрешен. Судебная власть, как исполнительная и законодательная, сформирована новой правящей силой", - констатировал политолог.

По его мнению, Армения лишь формально перешла на парламентскую модель управления. "Основой парламентской модели являются развитые политические партии – с идеологией, структурой, с человеческими и финансовыми ресурсами, экспертной базой и опорой на социальные группы. Ничего этого у армянских партий нет. Практически, сколько-нибудь серьезных политических партий не существует", - считает Искандарян.

Основы политической системы остались неизменными, простая смена людей во власти не приводит к формированию институций "с нуля и сразу", подчеркнул политолог. "Нужно изменить политическую культуру, нужны системные изменения и реформы", - сказал он.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян счел уместным сравнение новой правящей силы с Республиканской партией Армении. "После революции всеми процесса руководил условный "революционный комитет", и парламент должен был стать органом, который утверждает все его решения. Это была бы вполне конструктивная позиция для правящего большинства, если бы сам "ревком" был настроен на реформы, внедрению которых парламент содействовал бы. Но в ситуации, когда "ревком" не настроен на реформы, парламент уподобляется слепому, глухому, немому большинству, который был в эпоху РПА. Это особенно проявилось во время избрания конституционных судей", - сказал Навасардян корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, от нового Конституционного суда не стоит ожидать независимых действий. "В результате [голосования] получили Конституционный суд, от которого непонятно, что можно ожидать. В этом составе от суда можно ожидать действий вопреки интересам правительства, если сложится соответствующая конъюнктура, и позиции кабмина ослабнут, или же абсолютной покорности, если позиции правительства будут сильными",- считает глава пресс-клуба.

Осенью 2019 года следователи обвинили главу Конституционного суда Грайра Товмасяна в проведении фиктивных аукционов. Позднее он был обвинен в злоупотреблении полномочиями в бытность министром юстиции. Сам Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным. Никол Пашинян разместил в Facebook видеорепортаж с подробностями уголовного дела против Грайра Товмасяна, после чего защита судьи заявила о намерении подать иски против республиканского Общественного телеканала и премьер-министра Армении. Пашинян нарушил презумпцию невиновности, опубликовав в соцсети репортаж о подробностях дела Товмасяна, согласились опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их мнению, на главу Конституционного суда была организована информационная атака.

Власть не смогла разрешить проблему Конституционного суда, устранив Грайра Товмасяна, добавил Навасардян. "После нескольких неудачных попыток этот вопрос не удалось решить, и Грайр Товмасян остался конституционным судьей. И от этого ничего не меняется, потому что голос рядового судьи такой же голос, как и председателя [суда]. И при необходимости, в обновленном составе суда у Грайра Товмасяна будет много сторонников и помощников. В этом смысле вопрос не решен, и говорить о разрешении бессмысленно", - подчеркнул он.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц высказала мнение, что правящая фракция «предала ценности революции", и Конституционный суд "вновь оказался подконтрольным" прежнему режиму.

«Вакантные должности судей заняли люди, которые являлись частью прежнего режима. В частности, Шатирян и Хундкарян. Кандидатура последнего вообще была неприемлема, потому что он в бытность судьей причастен к делу о закрытии телеканала «А1+». В этом плане говорить о повышении доверия к Конституционному суду и разрешении кризиса не приходится", - заявила правозащитница корреспонденту «Кавказского узла».

Она не исключила, что избрание судей стало результатом "определенных договоренностей между новой властью и прежним режимом".

Обновление состава Конституционного суда не внесло качественных изменений, подтвердил глава Института гражданского общества, правозащитник Артак Киракосян. По его словам, избрание новых судей не повысило доверие к суду. "Основная проблема властей – отсутствие институционального подхода в решении проблем. Скорей всего, власти рассматривают избрание новых судей как промежуточное решение, рассчитывая, что в перспективе с изменением Конституции Конституционный суд объединят с Кассационной инстанцией, и вопрос решится выбором судей Верховного суда", - озвучил он свое предположение корреспонденту "Кавказского узла".

Комиссия по конституционной реформе одобрила концепцию объединения Кассационного и Конституционного судов в Верховный суд, сообщило 24 августа "Радио Азатутюн".

Киракосян не исключил, что пребывание на должности конституционных судей станет испытательным сроком для новоизбранных кандидатов. «И тот, кто будет вести себя хорошо, останется, а того, кто плохо, уволят. И, возможно, с позором», - предположил правозащитник.