Кадыров выдвинулся кандидатом в главы Чечни

06 июля 2021, 16:32

Рамзан Кадыров подал документы для участия в сентябрьских выборах главы Чечни, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня участники Всемирного съезда народов Чечни призвали Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Владимиру Путину, и в тот же день сделал это, после чего президент рекомендовал Кадырову участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней.

20 мая Рамзан Кадыров заявил, что не будет участвовать в выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры. Карт-бланш Кадырову от Путина на участие в выборах подтвердил, что майское заявление главы Чечни о готовности отказаться от нового срока было "ритуальным", указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Рамзан Кадыров подал документы на выдвижение кандидатом от "Единой России" на выборы главы региона на новый срок, сообщил Избирком Чечни.

"Спешу с вами поделиться хорошей новостью. Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram-аккаунте избирательной комиссии.

Напомним, в 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители Чечни еще до голосования заявляли, что исход выборов определен заранее. 14-летний стаж Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов.

26 июня 2021 года участники конференции чеченского отделения "Единой России" единогласно поддержали кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы республики и отвергли его единственного конкурента - депутата Госдумы Магомеда Селимханова.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен врио президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент", говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.