04 июля 2021, 19:08

Противники ЛГБТ вступились за патриархию Грузии

Участники митинга в Тбилиси призвали прекратить нападки на Грузинскую православную церковь за то, что патриархия выступила против проведения гей-парада.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 июля силовики задержали 20 участников акции противников ЛГБТ за неподчинение требованиям полиции и хулиганство. Во время беспорядков на акции пострадал один полицейский.

Представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводят в Тбилиси "Неделю ЛГБТ", которая завершится "Маршем достоинства" в центре города. ООН, Евросоюз и посольства 16 стран призвали власти Грузии предотвратить насилие на "Марше достоинства". Патриархия Грузии в свою очередь призвала иностранных дипломатов воздержаться от поддержки гей-парада.

Партия «Альянс патриотов Грузии» организовала сегодня в центре Тбилиси акцию противников ЛГБТ-сообщества в поддержку Грузинской православной церкви. Митинг начался недалеко от площади Первой Республики, где заранее была установлена сцена, а проезжая часть перекрыта, сообщает "Новости-Грузия".

Лидеры партии Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави объявили целью акции «защиту церкви от дискриминации». "Это митинг в поддержку патриарха и грузинской церкви. Мы протестуем против грязной кампании, направленной против грузинской церкви и Грузии. Конечно же, он связан с мероприятиями прайда", - приводит издание слова одного из участников акции Ираклия Ломии.

В частности, по данным издания, участники акции высказали критику в адрес народного защитника Нино Ломджария, которую «Альянс патриотов» счел причастной к нападкам на церковь.

Патриархия Грузии заявила ранее, что понятие "Марш достоинства" не имеет ничего общего "с достоинством", а является "смещением общечеловеческих ценностей, их существенное и целенаправленное искажение", "что оказывает крайне отрицательное влияние на психику несовершеннолетних и нарушает личные интересы детей". В свою очередь народный защитник Грузии Нино Ломджария указала, что представители ЛГБТ-сообщества в последние годы "сталкиваются с препятствиями в реализации своего конституционного права — свободы выражения и собрания". Полиция должна обеспечить возможность проведения марша, заявила она.

Участники акции перекрыли проезжую часть на участке проспекта Руставели, на месте акции мобилизованы несколько экипажей патрульной полиции, информирует "Sputnik Грузия".

Примечание:

"Политологи поспорили об изменении отношения к ЛГБТ в грузинском обществе", "ЛГБТ-активисты подтвердили планы на проведение гей-парада в центре Тбилиси", "МВД Грузии заинтересовали угрозы поддержавшей акцию ЛГБТ чиновнице".

Автор: "Кавказский узел"

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