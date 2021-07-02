Число задержанных в Тбилиси противников ЛГБТ выросло до 20

02 июля 2021, 10:18

После столкновений с силовиками на акции против проведения "ЛГБТ-недели" в Тбилиси задержаны уже 20 человек, им инкриминируется неподчинение полиции и хулиганство, сообщило МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 1 июля в Тбилиси началась "ЛГБТ-неделя" с закрытого показа британского документального фильма о "Марше достоинства - 2019". В ночь на 2 июля силовики задержали 12 участников акции противников ЛГБТ за неподчинение требованиям полиции и хулиганство. Во время беспорядков на акции пострадал один полицейский.

Политологи высказали различные мнения о том, насколько изменилось отношение к ЛГБТ в грузинском обществе.

Общее число задержанных в Тбилиси участников акции против проведения "Недели ЛГБТ" возросло до 20 человек, информировало в ночь на 2 июля "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД Грузии.

Во время показа фильма о "Марше достоинства - 2019" противники ЛГБТ пытались прорваться через оцепление полиции для того, чтобы проникнуть в кинозал. Стычки с силовиками продолжались до позднего вечера, передал сегодня "Sputnik Грузия".

Напомним, что ранее представители ЛГБТ-сообщества анонсировали в Тбилиси 1-5 июля "Неделю ЛГБТ", которая завершится "Маршем достоинства" в центре города. Патриархия Грузии призвала иностранных дипломатов воздержаться от поддержки гей-парада, а грузинская партия "Эри" потребовала запретить "Марш достоинства" и пригрозила провести контракции. Омбудсмен Грузии Нино Ломджария призвала полицию обеспечить безопасность участников марша. ООН, Евросоюз и посольства 16 стран также призвали власти Грузии предотвратить насилие на "Марше достоинства".