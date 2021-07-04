Волгоградские дачники рассказали о конфликте с мусорным оператором из-за вывоза отходов

04 июля 2021, 12:44

Региональный оператор по вывозу бытовых отходов через суд взыскивает с волгоградских садовых товариществ задолженность, хотя услуга не была оказана, и люди самостоятельно убирают мусор, пожаловались дачники. Регоператор назвал эти претензии необоснованными.

Как писал "Кавказский узел", региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов начал работу в Волгоградской области 1 января 2019 года. В первые месяцы работы регоператор подвергся критике со стороны местных жителей, и в области прошли акции протеста против монополизации вывоза мусора. Так, 3 февраля 2019 года около 70 жителей Волгограда и Волжского провели митинг против регоператора, присоединившись к акции "Россия – не помойка".

Волгоградские дачники проигрывают судебные споры с регоператором

Представители шести садовых некоммерческих товариществ (СНТ) - «Маяк», «Якорь-3», «Синтез», «Червленый», «Отдых» и «Движенец-2» - расположенных в Красноармейском и Ворошиловском районах Волгограда, через суд пытаются оспорить заключенные регоператором ООО «Ситиматик-Волгоград» в одностороннем порядке договоры об оказании услуги по вывозу мусора. Дачники также пытаются вернуть деньги, списанные судами весной 2021 года с их счетов. Члены СНТ считают, что деньги взяты с них за «неоказанные услуги по вывозу мусора».

Пока что все суды дачники проигрывают. Так, одно из последних заседаний регионального Арбитражного суда закончилось 28 июня решением в пользу регоператора. Судья, рассмотрев доводы ответчика (СНТ «Маяк»), пришел к выводу, что" основания для перерасчёта задолженности за спорный период отсутствуют, поскольку контейнерная площадка ответчика в территориальную схему была включена только в мае 2021 г.". Следовательно, ответчик мог вывозить ТКО на любую контейнерную площадку, включенную в территориальную схему, решил суд. При этом "вывоз ТКО с контейнерных площадок (мест накопления) Волгоградской области, включенных в территориальную схему, осуществляется силами регионального оператора регулярно", - постановил судья.

«Взыскать с СНТ "Маяк"… в пользу ООО "Ситиматик-Волгоград" … задолженность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО по договору от 22.07.2019 г. №7084 за май, июнь, август 2020 г. размере 16519 руб. 32 коп., а также 2000 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины», - говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Дачники считают необоснованными начисления за вывоз мусора

Корреспондент «Кавказского узла» 3 июля посетил СНТ «Отдых». Дачное товарищество расположено на правом склоне реки Царицы в обширном дачном массиве. СНТ «Отдых» было создано в 1963 году, оно насчитывает 88 участков. Узкая проезжая часть дачного товарищества чисто убрана. Участки ухожены. У правления СНТ установлены противопожарная бочка и стенд с объявлениями. Председатель СНТ «Отдых» Александр Гогин заверил корреспондента "Кавказского узла", что дачники - «люди очень чистоплотные». «Они следят за чистотой не только на своих участках, но и на прилегающей к ним территории», - пояснил он.

Гогин рассказал суть конфликта с регоператором. По его словам, весной 2021 года со счетов СНТ Волгограда, в том числе и СНТ «Отдых», решениями судов стали списываться крупные суммы за услуги регоператора по вывозу мусора за 2019 и 2020 годы. В частности, СНТ «Отдых» лишилось 71 тысячи рублей.

«Суды проходили без нас (без представителей СНТ). Мы узнали о судебных решениях задним числом. Они (регоператор) стали выставлять счета, не предлагая договор заключить. У них был договор, но мы его не видели и не подписывали», - заявил Александр Гогин.

По словам председателя, конфликт с регоператором разгорелся во время пандемии, «когда нельзя было даже собрание членов СНТ провести». Главы шести СНТ пытались общаться с регоператором через официальную переписку: предлагали организовать совместные комиссии по решению спора.

«Вывоз мусора за эти два года вовсе не осуществлялся. Мусор дачники самостоятельно утилизировали: что-то в банях сжигали, что-то на пункты приемки сдавали. Мы хотели посмотреть на их (регоператора) акты якобы выполненных работ, хотели им показать, что вывоз мусора у нас вообще невозможен, так как ни площадки у нас нет, ни бака. Хотели получить от них данные ГЛОНАСС от мусоровозки. Никакой информации не получили», - рассказал Александр Гогин.

Председатель СНТ заявил, что регоператор составил договор по вывозу мусора без ведома СНТ. Договор этот, по словам Гогина, односторонний, так как лично он его не видел и не подписывал. Суды по взысканию регоператором оплаты за его услугу прошли без участия ответчиков. Так, СНТ «Отдых», по словам Гогина, узнало о судебном решении только после списания денег с его счета.

«Мы обратились (21 июня) в (арбитражный) суд, чтобы вернуть списанные деньги. Предлагаем внести изменения в договор с регоператором, так как оплачивать их услугу хотим по факту, а не по нормативу», - сообщил Александр Гогин.

По словам председателя СНТ «Отдых», шесть СНТ обратились в Антимонопольную службу, в областную прокуратуру, в Следственный комитет, областной Союз садоводов и огородников и в СМИ. «Только благодаря надзорным органам, общественникам и журналистам регоператор стал с нами разговаривать. Недавно (в июне) прошли совместные совещания. Но все равно они начисляют долги СНТ. Прокуратура сейчас проводит по этой ситуации проверку. Посмотрим, каков будет ее вердикт», - сказал Александр.

С мнением Гогина согласна и его предшественница по председательству СНТ «Отдых» Татьяна Арчакова. «Удивляют масштабы этой, не знаю как назвать, несправедливости», - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка проживает на дачном участке с мужем и семьей младшего сына. Дачу семья приобрела 16 лет назад. За это время Арчаковы расширили жилую площадь дома, провели к нему газ и воду. Татьяна Арчакова рассказала, что мусор ее семья утилизирует самостоятельно: часть сжигают в бане, а металл, стекло и пластик сдают в приемные пункты.

«Жить здесь нам очень нравится: свежий воздух, по ночам соловьи поют. Великолепный вид на долину реки Царица. И все это недалеко от центра города. Не хотим, чтобы нашу спокойную жизнь портили скандалами», - сказала Татьяна Арчакова.

Соседка Арчаковых, юрист-педагог Мила Серенькова проживает с мужем и детьми на участке в семь соток. Ее дача граничит с оврагом. Женщина рассказала, что после того, как шесть лет назад ее семья приобрела здесь участок, она принялась чистить склоны оврага от мусора. «Я эколог в душе. Не могу видеть замусоренные ландшафты. Раньше мы в квартире жили. Я говорила мужу: давай дом купим, чтобы не платить общедомовые расходы. Теперь платим только за свои (расходы). Но вот проблемы с регоператором начались», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Милы Сереньковой, она уже сталкивалась с подобной конфликтной ситуацией, когда работала завхозом в детском саду. Во время пандемии регоператор прислал «необоснованные» счета детсаду. Но тогда, по словам женщины, во время переговоров удалось разрешить проблему в пользу детского сада.

«Действия регоператора непрозрачны. Хотя все должно быть просто и понятно. Тут (в случае с СНТ) все прошло за нашей спиной: и договор этот односторонний, и судебные тяжбы без нашего участия. Взяли деньги, не оказав услуги. Обидно. Несправедливо», - посетовала Мила Серенькова.

На 18-м участке с 2014 года проживает семья медицинской сестры Татьяны Стрельцовой. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что они с мужем, как и семья Арчаковых, утилизируют мусор самостоятельно. "То, что горит, сжигаем в бочке, остальное сдаем в пункты приемки", - сказала она.

Татьяна Стрельцова также раскритиковала действия регоператора. «Из воздуха, даже не из мусора, делают деньги. Надеюсь, прокуратура даст их действиям правильное определение», - сказала женщина.

Редакция "Кавказского узла" направила официальный запрос прокурору Волгоградской области с просьбой сообщить о результатах прокурорской проверки по факту признаков возможных преступлений в действиях регоператора.

Представитель дачников объяснила обращение в суд бездействием оператора

Права членов шести СНТ в судах защищает юрист Наталья Сарафанова. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что для заключения договора между региональным оператором и СНТ необходимо представить перечень документов: заявка на заключение договора, включающая в том числе сведения о виде хозяйственной деятельности, сведения о количестве и объеме контейнеров; учредительные документы юрлица (устав, карта партнера, свидетельство ОГРН и другие). Также необходимы документы, выданные отделом местной администрации, о том, что площадка накопления ТКО является индивидуальной и внесена в реестр контейнерных площадок территориальной схемы обращения с ТКО Волгоградской области (согласно приказу Облкомприроды от 30.05.2020 г. № 927–ОД) и желаемый график вывоза. Но договор, по словам юриста, не был оформлен должным образом.

«На сегодняшний день мы подали жалобы в прокуратуру, следственные органы, ФАС по фактам неоказания услуг по вывозу ТБО и взимания денежных средств. В жалобе указывалась просьба проверить кем, когда, откуда вывозились ТБО и на какой полигон данный мусор был сдан, просили проверить наличие ГЛОНАССа на машинах и так далее. Результат проверок не получен», - рассказала 3 июля Наталья Сарафанова.

Юрист заметила, что в эти органы были отправлены повторные запросы, и что ФАС вынес определение о продлении сроков проверки. «По многим искам уже (шесть СНТ) обратились ко мне, когда были вынесены решения суда. Многие решения оспариваются. Суды рассматривают дела в порядке упрощенного производства и по последнему иску не стали переходить на общий порядок, в связи с чем не были выслушаны доводы (защиты)», - рассказала Сарафанова.

Юрист сообщила, что недавно регоператор предоставил ей договор с СНТ по вывозу мусора. Сарафанова подала протокол разногласий, который, по ее словам, до сих пор не был рассмотрен регоператором. В связи с этим юрист подала иски в Арбитражный суд.

«Ни на один запрос регоператор не ответил, все попытки СНТ отрегулировать вопрос мирным путем игнорирует. Только встречается, обещает заключить мировые соглашения, согласно которым спишут долги, но в то же время просит отозвать все жалобы на их действия, но договора не подписывает», - сообщила юрист, не исключив, что в действиях регоператора есть признаки халатности.

Регоператор назвал законным одностороннее заключение договоров с СНТ

Сотрудник пресс-службы АО «Ситиматик» сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Волгоградской области к началу дачного сезона 2021 года договорами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были охвачены более 70% дачников.

«Несмотря на этот факт, в среде волгоградских дачников по-прежнему много примеров безответственного отношения к проблеме вывоза мусора. Кто-то складирует отходы на площадки у жилых домов, вызывая переполнение баков. А кто-то и вовсе пользуется услугами нелегальных перевозчиков, которые без особых раздумий сбрасывают мусор в ближайший овраг», - сообщил он.

Официальная задолженность дачников перед регоператором ООО «Ситиматик-Волгоград» исчисляется уже десятками миллионов рублей, добавил сотрудник пресс-службы, пояснив при этом, что суды «все чаще» становятся на сторону регоператора. Например, за прошедший год с 50 СНТ была взыскана задолженность за обращение с ТКО на общую сумму более семи миллионов рублей. Сейчас судебные разбирательства идут в отношении десятков садовых товариществ, в том числе «Маяк», «Якорь-3», «Синтез», «Червленый», «Отдых» «Движенец-2». При этом число потребителей-должников, по словам сотрудника пресс-службы, «постоянно растет».

«Должники пытаются заключить постфактум мировое соглашение с компанией «Ситиматик-Волгоград» и требуют перерасчета платы за вывоз мусора с 1 января 2019 года. Основанием для пересмотра платы они считают отсутствие на руках заключенного договора на вывоз мусора, а также качественно оказанной коммунальной услуги за указанный период в два с половиной года», - сообщили в компании, пояснив, что регоператор «неоднократно» отправлял в адрес руководителей СНТ уведомления с информацией об основании для начисления платы и просьбой погасить задолженность. Делалось это, по утверждению сотрудника пресс-службы, «для решения вопросов в досудебном порядке».

Кроме того, в пресс-службе АО «Ситиматик» дали разъяснения по всем спорным моментам. Так, по вопросу отсутствия у СНТ заключенного договора на обращение с ТКО компания пояснила, что соответствии со ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и ст. 30 Жилищного кодекса все СНТ обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором в письменной форме. В соответствии с «Правилами обращения с ТКО», утвержденными правительством в ноябре 2016 года, потребитель обязан самостоятельно отправить регоператору официальную заявку на заключение договора, приложив необходимые документы, в течение 15 рабочих дней со дня размещения исполнителем услуги предложения о заключении договора на своем официальном сайте.

В случае, если потребитель не направил регоператору в указанный срок заявку и документы, то на 16-й рабочий день договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу. Таким образом, со всеми СНТ, независимо от факта подачи своевременной заявки в январе 2019 года, договор считается уже заключенным и является основанием для начисления платы за обращение с ТКО, пояснили в пресс-службе регоператора.

«В среде хозяйствующих субъектов бытует ошибочное мнение, что отсутствие подписанного договора освобождает их от оплаты и, соответственно, не может быть взыскана задолженность. Но это не так. Ведь услуга оказывается: региональный оператор по умолчанию вывозит на утилизацию весь мусор, образованный на территории Волгоградской области, включая сокрытый недобросовестными юридическими лицами. И уклонение от оплаты может стать поводом для взыскания задолженности через суд», - сообщили в компании.

Также в АО «Ситиматик» указали на ответственность за организацию контейнерной площадки на территории СНТ и альтернативные способы избавления от мусора. Зона обслуживания регоператора «Ситиматик-Волгоград» - вся территория Волгоградской области. «Только компания «Ситиматик-Волгоград», которой на конкурсной основе был присвоен статус регионального оператора, с 1 января 2019 года в соответствии с утвержденной территориальной схемой вывозит отходы со всех без исключения занесенных в официальный реестр контейнерных площадок области», - пояснил сотрудник пресс-службы.

При этом регоператор настаивает на том, что каждое СНТ должно оборудовать собственную контейнерную площадку и заключить договор на услугу по обращению с ТКО с региональным оператором (согласно постановлению правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра»).

«Если у СНТ нет контейнерной площадки, то весь генерируемый на его территории мусор либо забирается дачниками с собой в город и выгружается в придомовые баки, не рассчитанные на эту дополнительную нагрузку, либо вывозится посредством нелегальных перевозчиков в ближайший овраг или даже на сопредельную с дачным массивом территорию. А ответственность за ликвидацию таких несанкционированных свалок лежит целиком на региональном операторе. В итоге, весь генерируемый дачниками мусор тем или иным путем собирается и вывозится именно региональным оператором. Напомним, что никакие иные компании-перевозчики не обладают правом на сбор и утилизацию ТКО, а привлечение их к вывозу отходов – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства», - приводит свои доводы регоператор.

По вопросу о возможности перерасчета платы для СНТ за период с начала деятельности регионального оператора (с 1 января 2019 г.) регоператор пояснил, что речь идет о возможности предоставления рассрочки СНТ на погашение образовавшейся задолженности.

«Если дело дошло до суда, то получить перерасчет за период, в отношении которого подан иск, уже не получится. Поэтому регоператор «Ситиматик-Волгоград» призывает дачников ответственно подходить к вопросу обращения с коммунальными отходами и убедиться в наличии договора на коммунальную услугу и оборудованной контейнерной площадки в своем СНТ», - высказало свою позицию АО «Ситиматик».

Юрист посоветовал дачникам предать историю огласке

Не участвующий в споре дачников и регоператора юрист Сергей Иващенко подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ООО "Управление отходами - Волгоград", переименованное в апреле 2021 года в «Ситиматик-Волгоград», по результатам конкурсного отбора было наделено статусом регионального оператора. Юрист напомнил, что приказами регионального Комитета тарифного регулирования (от 20.12.2018г. №47/23 и от 20.12.2019 г. №44/1) были установлены единые тарифы на услугу регоператора ООО «Управление отходами - Волгоград»: 464, 88 руб./куб. м. без учета НДС (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) и 514, 14 руб./куб.м без учета НДС (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.).

«Регоператор в данном случае является монополистом по предоставлению подобной услуги, а тарифы закрепляются на законодательном уровне. Изменить ни то, ни другое по воле потребителя практически невозможно. Нарушения регоператора заключаются в том, что он требует деньги за услугу, которую, как утверждают дачники, он не оказывал. Тут признаки уголовного преступления. В этом направлении и нужно двигаться... Если прокуратура и Следственный комитет обнаружат во время проверки признаки уголовного преступления, тогда появятся шансы оспорить в судах те суммы, которые были списаны со счетов СНТ», - сказал Сергей Иващенко.

Также юрист посоветовал дачникам сообщать о ситуации в соцсетях, привлекать общественные организации и журналистов, жаловаться в областную думу. «Нужен широкий фронт борьбы, широкая гласность, чтобы не удалось замолчать проблему и пустить ее под сукно», - сказал Иващенко.