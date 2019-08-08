Волгоградские дачники пожаловались на бедственное положение из-за засухи

08 августа 2019, 05:03

Дачники трех товариществ в Волгоградской области пожаловались на гибель садов из-за пересыхания ерика Верблюд. Обезвоживание земель грозит ландшафтными пожарами. В последние годы в домах не хватает не только технической, но и питьевой воды, и многие вынуждены бросить свои участки, при этом чиновники, к которым дачники обратились за помощью, отделываются обещаниями.

Как писал "Кавказский узел", дачники в Волгоградской области пожаловались на маловодье в озерах и ериках на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". По их словам, из-за нехватки воды приходится ограничивать полив огородов, создается риск пожаров и гибнет рыба.

В апреле 2015 года, после того как жители расположенных в районе поймы поселений пожаловались на сложную ситуацию с питьевой водой, правительство области из-за маловодья обратилось в правительство и МЧС России с просьбой выделить 200 миллионов рублей для организации подкачки воды в Волго-Ахтубинскую пойму. Подкачка воды началась 25 мая того же года. Но несколько населенных пунктов тогда остались в зоне экологического бедствия.

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) "Крит", Крит-2" и "Сосновый бор" расположены на левом берегу Волги в границах природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Из Центрального района Волгограда в эти места можно попасть, проехав по мосту через Волгу. Товарищества насчитывают более двух тысяч дачных участков. Из них около 60% - пенсионеры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 7 августа председатель правления СНТ "Сосновый бор" Максим Кострикин.

По его словам, больше половины садоводов проживают на дачах постоянно, в том числе и несколько многодетных семей. Однако в течение последних двух лет примерно пятая часть дачных участков опустела – их хозяева перестали ухаживать за своими участками.

Кострикин видит причину "дачного упадка" в пересыхающем ерике Верблюд, из которого насосная станция СНТ "Крит" осуществляет снабжение товариществ поливной водой.

Дачники пожаловались на повышенную пожароопасность

Дачники СНТ рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о сложной ситуации, в которой оказались.

Пенсионеры супруги Амановы приехали в Волгоград из Сибири. Три года назад купили дачный участок в СНТ "Крит". В областном центре у них имеется квартира, но живут супруги постоянно на даче.

Надежда Аманова рассказала, что "за Волгой" у нее нормализуется кровяное давление, и здесь она чувствует "умиротворение и покой". На даче часто гостят их внуки, здесь семья отдыхает и запасается на год овощами и фруктами.

"Меня все устраивает. Но вот в июле у нас бедственное положение – заканчивается в ерике Верблюд вода, поливать нечем. Деревья сохнут. Год-два - у нас этих деревьев не будет, все погибнет. Купаться нельзя – вода ниже колена. Слава богу, сейчас идут дожди, спасают огород. Хотим, чтобы Бочаров (губернатор Волгоградской области, - прим. "Кавказского узла") как-то посодействовал, чтобы помогли нам", - сказала женщина.

Аманова рассказала, что в их СНТ проживают пенсионеры, для которых "дача – источник пропитания". Она показала через забор участок соседа-старика, у которого нет скважины, и сад погибает.

Скважина на участке Амановых есть, воду из нее супруги стали использовать для полива огорода, когда прекратилась подача воды из ерика.

"Поливаю на ночь из скважины чуть-чуть, потому что у растений стресс из-за низкой температуры воды – появляется фитофтора, погибают овощи. Боюсь, и плодовые деревья погибнут. Посуду мою и эту воду под деревья лью… Вода у нас на вес золота", - рассказала дачница.

Лидия Васильева живет постоянно с семьей в СНТ "Крит". Ситуацию, которая сложилась в районе ерика Верблюд, она называет катастрофической.

"Засуха гибельно сказывается на экосистеме природного парка и на дачных участках... Бьем тревогу не один год. И стараемся, чтобы нас услышали. Выходили с письмами на местную администрацию и на управление делами президента, задавали свои вопросы на прямой линии с президентом. Но проблема не решается. Если к концу лета ничего не изменится, будет все гораздо хуже", - рассказала она.

Семья Вячеслава Денисова также проживает на даче постоянно. По словам молодого человека, пересыхание ерика Верблюд в середине лета становится "угрожающе постоянным явлением".

"Пока дом строили, скважины не было. Испытывали проблемы из-за отсутствия воды, приходилось воду привозить. Плачевная ситуация была у соседей. Вот у соседа сломался насос, средств для починки у него нет. А у него сад, овощи - все пересыхает. Другая соседка вообще прекратила поездки на дачу, у нее дачный участок пропадает", - рассказал он.

Проблемы с водой в СНТ начались не два года назад, а "лет пять-шесть назад", рассказал Максим Годун.

"Нормального весеннего половодья мы давно не видели. Сейчас паводок не обеспечивает запитку ериков и грунтовых вод. Люди уходят из СНТ. Нет воды из ерика, а из скважины поливать затратно, так как воду напрямую нельзя лить в огород. Ее надо подогревать. Саму скважину нужно согласовать, сделать, содержать, ремонтировать ее. Пожилые люди, одинокие женщины своими силами не справляются", - рассказал дачник.

Годун показал соседский участок, заросший сорной травой: забор проржавел, домик разрушается.

"Этот сосед два года уже не появляется. Знаю, что скважины у него нету. Раньше народ толпами здесь ходил, спрашивали, кто дачу продает. Сейчас не вижу ни одного покупателя", - рассказал он.

Пенсионерка Галина Руссиян живет на даче, принадлежащей её детям, в теплое время года уже десять лет. Дача небольшая, всего пять соток, есть скважина. Больше всего женщина, по ее словам, боится пожаров.

"Вся растительность вокруг дачных товариществ пересохла. Весеннего паводка не было. Вода на заливные луга не зашла, ерик Верблюд пересыхает, луга и лес сохнут. В июне уже был пожар. Но тогда на дачные участки он не перекинулся. А что будет в августе, не знаю", - рассказала она.

"Совсем Верблюд обмелел"

Председатель правления СНТ "Сосновый бор" Максим Кострикин показал корреспонденту "Кавказского узла" сухостой, окружающий садоводческие товарищества: повсюду видны стволы обгоревших сухих деревьев. Заливные луга покрыты сухой травой, кое-где видны обугленные кусты терновника.

"Два месяца назад здесь был ландшафтный пожар. Приехали две бригады. Одна бездействовала – ждала, когда само все выгорит. А другая с помощью садоводов тушила огонь. Тогда нам повезло: ветер дул в противоположенную от дач сторону. Если август будет сухой и ветреный – жди беды", - сказал Кострикин.

Он также показал пересохший рукав ерика Верблюд, из которого насосная станция СНТ "Крит" подавала воду на дачные участки. Насосы, по словам Кострикина, не работают уже месяц, с тех пор, когда рукав пересох.

Основное русло ерика в ширину - около пятидесяти метров, однако рыбачившие на берегу дачники рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что многоводье - "одна лишь видимость".

"Вы пройдете его от берега до берега, не замочив живота. Совсем Верблюд обмелел. Давно такого безобразия не было", - рассказал один из рыбаков.

Русло ерика в его северной части, где расположена дамба, почти пересохло. На отмелях бродят цапли, повсюду валялись створки раковин моллюсков. В двух километрах от дамбы на берегу Волги находятся две баржи с мощными насосами. Одна из них находится в аварийном состоянии, вторая – рабочая.

Работник насосной станции Леонид Сашилин показал корреспонденту "Кавказского узла" зал, в котором установлены шесть мощных насосов и другое оборудование станции. По его словам, за пять лет его работы на станции включали только два насоса.

"На полную мощность никогда не включали, двух насосов достаточно. На днях должны включить. Все уже готово, все в рабочем состоянии, ждем распоряжения", - рассказал журналисту работник станции.

Необходимо обезопасить СНТ от пожаров

Максим Кострикин показал корреспонденту "Кавказского узла" переписку с региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприродой). В последнем письме от 24 мая 2019 года к губернатору области председатель СНТ поинтересовался, когда начнется закачка воды из Волги в ерик Верблюд. 18 июня он получил ответ из облкомприроды (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором чиновники проинформировали заявителя о работе межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, о режиме попуска воды в период весеннего половодья через Волгоградский гидроузел, о значении периодов засух для экосистемы поймы, но на поставленный вопрос председатель СНТ "Сосновый бор" ответа так и не получил.

На запрос "Кавказского узла" в администрации Волгоградской области 6 августа сообщили, что облкомприроды планирует "проведение работ по экологической реабилитации ерика Верблюд - регион подал соответствующую заявку в Минприроды РФ".

"Кроме того, в этом году для поддержания экологического баланса, решения задач по обеспечению жителей и хозяйств водой, в меженый период за счет средств областного бюджета... будет осуществлена подкачка в Каширинский и Краснослободский тракты, которые питают ерики поймы, в том числе Верблюд - уже идет подготовительная работа", - говорится в ответе.

Юрист Сергей Иващенко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в главе 7 Федерального закона № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" декларируется "особая социальная значимость садоводства и огородничества".

"Закон обязывает власти поддержку эту осуществлять за счет средств федерального бюджета и указывает на право властей организовывать в границах территории садоводства или огородничества снабжение дачников энергоресурсами, а также водой и водоотведением", - рассказал юрист.

По его словам, власти обязаны обеспечить "пожарную безопасность СНТ и всего населения Волго-Ахтубинской поймы", однако в ситуации, сложившейся в трех СНТ, "будет трудно доказать, что именно пересыхание ерика, а не иные факторы (например, малый весенний паводок) стали причиной усиления пожарной опасности в окрестностях".

"Не факт, что наполнение ерика Верблюд до краев может исправить здесь пожароопасную ситуацию. Для того, чтобы обезопасить СНТ, есть другие меры, например, противопожарное опахивание границ. Для этого, кстати, тоже необходимы бюджетные деньги и особая забота государственных органов", - заключил Иващенко.