Жители Волгоградской области пожаловались на несвоевременный вывоз мусора

16 июня 2019, 01:26

Мировой суд Городищенского района принял иск у жительницы поселка Радужный Натальи Пушкарской к коммунальной компании с требованием признать ничтожным договор по вывозу мусора. Жители Волгограда и сел области пожаловались, что мусор вывозится нерегулярно.

Как писал "Кавказский узел", суды массово взыскивают долги за вывоз мусора с жителей Городищенского района в пользу коммунальной компании. Сельчане отказываются платить, заявляя, что не заключали договоров с компанией, и утверждая, что услуга им не оказывается. С жительницы поселка Радужный Натальи Пушкарской коммунальная компания требует взыскать девять тысяч рублей за неуплату 2016-2018 годов.

В октябре 2018 года жители поселка Радужный в Волгоградской области пожаловались, что мусор коммунальные службы вывозят раз в неделю, а контейнера для него нет. Они заявили, что отказались заключать договоры на вывоз мусора, но суды признают их должниками. Один из жителей поселка Александр Данько провел одиночный пикет у здания областной думы, протестуя против таких решений судов.

Жительница поселка Радужный Наталья Пушкарская, у которой коммунальная компания через суд пытается взыскать девять тысяч рублей, 14 июня в ходе заседания подала встречный иск к компании.

"Судья... приняла наш встречный иск. В этом иске мы просим признать договор ничтожным, услуги по вывозу мусора - не оказанными, и в качестве морального вреда взыскать от исполнителя услуги 300 тысяч рублей за невозможность воспользоваться услугой", - рассказала Наталья Пушкарская 15 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Коммунальная компания, ни одного иска не проигравшая в Городищенском суде, посчитала претензии необоснованными. Несмотря на эти возражения, и к нашему удивлению, наш иск был принят и дело передано по подсудности.

По словам Пушкарской, она представила суду фотографии, которые доказывают, что компания не оказывает услуг по вывозу мусора.

"Я несколько раз ...просила уточнить условия договора. Например, график вывоза. Если машина приезжает по субботам, я хочу знать конкретное время. Поскольку людям приходится караулить на улице весь день. Но мои доводы были проигнорированы", - отметила она.

По словам Пушкарской, к примеру, в период с 25 мая по 8 июня мусор в поселке не вывозили.

"Мы держали мусор у себя дома, писали в прокуратуру, после этого мусор вывезли. Мусор вывозят у нас раз в неделю, хотя летом должны вывозить каждый день", - рассказала она.

"Мусор вывозят раз в неделю"

Сейчас мусор должны вывозить по графику три раза в неделю, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница хутора Степного Россошенского сельского поселения Ирина Неродова.

"В магазине поселка Россошки вывесили объявление, чтобы жители придержали мусор у себя. Мусор не вывозили с 26 мая по 4 июня. И в Россошках, и в Степном контейнеры, там, где они есть, в это время были переполнены", - рассказала она.

Жительница поселка Россошки Городищенского района Надежда Павличенкова сообщила, что машина коммунального оператора на ее улицу не заезжает.

"Региональный оператор сказал, что вывозят во вторник, четверг и субботу. Машина же ходит раз в неделю. С конца мая не вывозили мусор две недели, контейнеры были переполнены. Мы оставили 3 июня жалобу регоператору, ответ еще не получили", - рассказала она 15 июня корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте ООО "Управление отходами – Волгоград" размещена информация о том, что вывоз ТКО в Городищенском районе ведется по графику.

"Размещенные в поселке объявления о приостановлении работы подрядчика не имеют под собой оснований. Никаких предпосылок для прекращения вывоза ТКО у подрядчика нет. Регоператор держит на контроле работу подрядчиков и ведет актирование всех проблем, связанных с вывозом ТКО в Волгоградской области. Компания просит жителей оповещать регионального оператора о случаях недобросовестной работы по вывозу отходов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации 10 июня.

О срыве графика вывоза мусора корреспонденту "Кавказского узла" сообщила также жительница частного сектора по улице Театральной Дзержинского района Волгограда Надежда Гордеева.

"По графику мусор должны вывозить в понедельник, среду и субботу. На самом деле машина ходит через пень колоду – недавно мусор не вывозили больше недели. Уже вонь пошла", - сказала она.

В марте 2019 года Городищенский райсуд отказал "Волгоградскому союзу потребителей" в требовании признать публичный договор с коммунальной компанией ничтожным. "В соответствии с требованиями закона публичный договор считается заключенным вне зависимости от соблюдения формальных условий его заключения (подписи потребителя). Моментом его заключения является момент, когда потребитель совершил любые действия о принятии им предложенных условий", - говорится в опубликованном на сайте суда решении.

Эколог рассказал об импровизированной мусорной свалке

Общественный экологический инспектор Алексей Ульянов разместил 12 июня на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором сообщил о свалке мусора близ Дубовки.

"У меня нет слов, более четырех гектар завалено мусором и, как я понимаю, не сильно кого тревожит. Даже есть площадка, огороженная забором в 1,5 метра, на которой стоят баки с номерами. На вид импровизированная площадка временного накопления мусора. Мусор просто лежит на земле и гниёт. Мусор свежий, периодически там все горит, как говорят местные жители", - написал он.

"В Максимке мусор по ежемесячной оплате, с дворов частников забирают с нарушениями и не по срокам, указали время в 11.30. Люди выносят, так машины задерживаются до глубокого вечера, лежит в жару, гниёт воняет, что тут говорить про свалки", - прокомментировала его публикацию Valeriya Kuzmina.

"В районе Ежовки, Максимки в степи примерно такая же ситуация", - прокомментировал Иван Бондарев.

Алексей Ульянов рассказал 15 июня корреспонденту "Кавказского узла", что скопление мусора находится в 600-800 метрах от жилых домов.

"Там площадка ТКО, сделанная с нарушениями – мусор лежит прямо на земле", - рассказал он.

"По сути реформа должна была улучшить качество услуги по вывозу мусора, человек должен был забыть ситуацию, когда мусор валяется непонятно где. На меня как на гражданина повесили услугу по вывозу мусора. И я плачу. Но предприниматели везут мусор, куда хотят. Вызывают КамАЗы за пять тысяч, и везут мусор в кусты", - отметил он.

Прокуратура Волгоградской области еще в апреле направила в адрес региональной администрации представление об устранении нарушений законодательства в сфере обращения ТКО, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Волгоградской области.

По его словам, в акте прокурорского реагирования внимание администрации области было обращено на допущенные региональным оператором по обращению с ТКО нарушения при организации вывоза отходов с территории муниципальных образований региона, на задолженность регионального оператора за оказанные подрядчиками работы по вывозу ТКО, ненадлежащее ведение работы по заключению с хозяйствующими субъектами договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль, сообщила представитель областной прокуратуры.