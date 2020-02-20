Волгоградский мусорный оператор наказан за необоснованное обогащение

20 февраля 2020, 17:10

Суд обязал компанию "Управление отходами – Волгоград" выплатить 911 тысяч рублей по гражданскому иску о необоснованном обогащении.

Верховный суд России оставил в силе решение по делу о необоснованном обогащении компании "Управление отходами – Волгоград", принятое судами первой, апелляционной и кассационной инстанции. Суд счел "серой" схемой получение мусорным регоператором миллиона рублей от фирмы, впоследствии признанной банкротом. Изначально в иске говорилось о 2,4 миллиона рублей, но перевод 1,4 миллиона регоператор сумел объяснить поставкой старых пластиковых бутылок. Судебный спор с мусорным регоператором инициировал конкурсный управляющий компании-банкрота.

Управление отходами настаивало на том, что его отношения с контрагентом были прозрачными, и добивалось от Верховного суда пересмотра судебного решения, сообщила сегодня "Высота 102". На сайте Верховного суда России, по состоянию на 17.10 мск 20 февраля, отсутствует информация о решении не пересматривать дело регоператора.

Ранее, в июле 2019 года, областное управление Федеральной антимонопольной службы завело на "Управление отходами – Волгоград" дело о защите конкуренции. "Служба усматривает в действиях ООО «Управление отходами - Волгоград» признаки создания доминирующим хозяйствующим субъектом препятствий доступу на товарный рынок услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов", - говорится в публикации на сайте ведомства от 1 августа 2019 года. Компании грозит миллионный штраф, со ссылкой на УФАС сообщил в тот же день "Волгоград онлайн". По состоянию на 17.10 мск 20 февраля на сайте УФАС по Волгоградской области не появилось данных о итогах этого дела.

В феврале главой волгоградской компании по вывозу твердых коммунальных отходов стал Андрей Потапов, который с марта 2014 по январь 2015 года занимал должность первого заместителя главы Волгограда в сфере ЖКХ, сообщило 11 февраля издание Союза российского бизнеса.

Как писал "Кавказский узел", региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов начал работу в Волгоградской области с 1 января 2019 года. В первые месяцы своей работы регоператор подвергся критике со стороны местных жителей. В регионе прошли протесты против монополизации вывоза мусора. Так, 3 февраля 2019 года около 70 жителей Волгограда и Волжского провели митинг против регоператора, присоединившись к акции "Россия – не помойка".