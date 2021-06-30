Глава компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" взят под домашний арест

30 июня 2021, 15:34

Суд отправил главу компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко на два месяца под домашний арест по делу о махинациях со служебной иномаркой. Ставропольское отделение "Единой России" приостановило членство Бондаренко в партии до решения суда.

Как писал "Кавказский узел", руководитель компании ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко был задержан 28 июня по подозрению в растрате после обыска в рабочем кабинете.

Промышленный районный суд направил под домашний арест Сергея Бондаренко, который подозревается в причинении ущерба компании АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Мера пресечения избрана до 28 августа, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, в феврале 2019 года Бондаренко увеличил пробег служебного автомобиля Toyota Land Cruiser, чтобы снизить его стоимость. Затем через подставных лиц он выкупил машину у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за 890 тысяч рублей и передал ее в постоянное пользование своему отцу. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении от 28 июня на сайте управления Следкома России по Ставрополью.

Партия "Единая Россия" приостановила членство в ней Бондаренко. "В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с Уставом "Единой России" членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда. Если по решению суда Сергей Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского отделения партии.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от представителей Бондаренко относительно задержания не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что бывший замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павел Гриднев был задержан 27 ноября 2020 года по подозрению в коммерческом подкупе и затем был арестован. Также по этому делу проходит бывший исполнительный директор АО "Минераловодская газовая компания" Сергей Харьков. 11 июня дело о коммерческом подкупе в отношении Гриднева и Харькова было передано в суд.

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задерживались также в связи с расследованием дела о крупном хищении газа, где главным обвиняемым проходит советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, отец бывшего сенатора Рауфа Арашукова. В октябре 2019 года был задержан замдиректора филиала компании Ахмед Коцба, а 26 февраля по подозрению в многомиллиардном хищении газа была задержана и.о. главы филиала компании Ирина Валешная, еще два человека были объявлены в розыск.