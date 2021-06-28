28 июня 2021, 17:37

Задержан глава компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь"

Руководитель компании ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко задержан по подозрению в растрате после обыска в рабочем кабинете, сообщили сегодня правоохранители.

"Бондаренко задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о растрате. Он помещен в изолятор временного содержания Ставрополя. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте", - процитировал сегодня ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Задержание главы "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко подтвердил и представитель управления СКР по Ставропольскому краю, сообщил сегодня "Интерфакс.

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев представителей Бондаренко относительно задержания не поступало.

На сайте и в Instagram-аккаунте управления Следкома России по Ставропольскому краю на 17:35 мск не содержится информации о задержании Сергея Бондаренко. На сайте и в Instagram-аккаунте ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" на 17:35 мск также нет информации о задержании главы компании.

"Кавказский узел" писал также, что бывший замдиректора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павел Гриднев был задержан 27 ноября 2020 года по подозрению в коммерческом подкупе и затем был арестован. Также по этому делу проходит бывший исполнительный директор АО "Минераловодская газовая компания" Сергей Харьков. 11 июня дело о коммерческом подкупе в отношении Гриднева и Харькова было передано в суд, сообщило Управление СКР по Ставрополью на своем сайте.   

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задерживались также в связи с расследованием дела о крупном хищении газа, где главным обвиняемым проходит советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, отец бывшего сенатора Рауфа Арашукова. В октябре 2019 года был задержан замдиректора филиала компании Ахмед Коцба, а 26 февраля по подозрению в многомиллиардном хищении газа была задержана и.о. главы филиала компании Ирина Валешная, еще два человека были объявлены в розыск. 

Примечание:

"Четверо метрологов задержаны на Ставрополье по делу Арашуковых ", "Суд отказался освободить друзей Арашуковых", "Завершено следствие по делу Вячеслава Дерева".

Автор: "Кавказский узел"

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