Антиковидные ограничения ужесточены в Абхазии

30 июня 2021, 14:03

Массовые свадьбы, поминки и другие мероприятия с 5 июля будет запрещено проводить в залах заведений общепита, следует из сегодняшнего указа президента Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, в том числе зафиксировано заражение индийским штаммом. Течение болезни приобретает более тяжелые формы, среди заболевших много молодежи, сообщил Минздрав Абхазии и попросил помощи России в борьбе с коронавирусом.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

С 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений общепита, следует из текста указа, опубликованного сегодня на сайте главы Абхазии.

По данным на 29 июня, за последние сутки коронавирус выявлен у 153 человек, с начала пандемии - у 17 197 человек, из них 245 скончались, сообщил Минздрав Абхазии.

Лечение в Гудаутском госпитале проходят 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 16 человек в тяжелом состоянии. В Сухумской инфекционной больнице лечатся 40 пациентов, 12 из них находятся в тяжелом состоянии здоровья, говорится в сообщении на странице в Facebook ведомства от 29 июня.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".