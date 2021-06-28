Участники пикетов в Махачкале потребовали освободить Гаджиева и других политзаключенных

28 июня 2021, 20:34

Коллеги Абдулмумина Гаджиева на одиночных пикетах в Махачкале выступили против ареста журналиста и призвали освободить всех политзаключенных. Активист Эдуард Атаев провел акцию с лозунгом против беззакония.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно выходят на пикеты в Махачкале с требованием освободить журналиста. 21 июня одиночные пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева и против безосновательных арестов провели студент Рамазан Рамазанов и учредитель "Черновика" Магди Камалов. Дети Гаджиева видели отца лишь несколько раз за два года ареста, рассказала его супруга.

Абдулмумин Гаджиев был задержан по делу о финансировании терроризма. Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев, по версии следствия, собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает, что невиновен, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. В суде по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова свидетель обвинения дал показания в пользу Гаджиева, положительно охарактеризовав журналиста и его публикации.

В центре Махачкалы сегодня прошли три одиночных пикета, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. Один из них с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Активист Эдуард Атаев вышел на акцию с лозунгом: "Нет беззаконию". Третий пикет провел журналист Идрис Юсупов, он потребовал свободы для политзаключенных.

Юсупов рассказал, что требование освободить политзаключенных, с которым он вышел на одиночный пикет, актуально не только для Дагестана, но и для России в целом. Журналист подчеркнул, что выступает против любого преследования людей по политическим, идеологическим мотивам, а также в связи с общественной деятельностью.

Его требование относится ко всем политзаключённым в России, но в Дагестане оно актуально из-за политически и идеологически мотивированных преследований со стороны правоохранительных органов в отношении рядовых жителей республики, отметил Юсупов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня не вышел с одиночным пикетом. Однако свое требование о прекращении безосновательных арестов, с которым он до этого неоднократно выходил на одиночные пикеты, он считает особо актуальным для региона.

Камалов рассказал, что выдвигает такое требование, понимая масштабы безосновательных уголовных преследований обычных граждан, жителей республики. Любое уголовное преследование человека должно быть основано на неопровержимых доказательствах, а расследование нужно поводить строго в рамках российского процессуального законодательства, подчеркнул учредитель "Черновика".

Журналист отметил, что в редакцию "Черновика" обращается много людей, которые рассказывают о безосновательном уголовном преследовании своих родственников, в подтверждение своих выводов они представляют материалы уголовных дел. После ознакомления с ними в "Черновике" приходят к выводу о правдивости заявлений обратившихся в редакцию, рассказал Камалов.

За последние три месяца таких обращений стало меньше и, соответственно, количество безосновательных арестов тоже уменьшилось, отметил учредитель "Черновика". Камалов считает, что это связано нежеланием властей создавать лишнее общественное напряжение в преддверии осенних выборов. Прежние масштабы безосновательных арестов и уголовных преследований могут восстановиться и усилиться после того, как окончится осенняя выборная кампания, предположил он.

Дагестанские депутаты решили провести голосование по кандидатуре главы республики 14 октября. Избирать руководителя республики парламент будет в новом составе - выборы в Народное собрание пройдут 19 сентября.

Карантинные ограничения, препятствующие свиданиям Гаджиева, Тамбиева, Ризванова с родственниками, сохраняются, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Анна Сердюкова. К ним допускаются лишь защитники, родные в СИЗО не могут попасть, отметила она.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".