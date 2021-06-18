18 июня 2021, 19:46

Назначена дата избрания главы Дагестана

Дагестанские депутаты решили провести голосование по кандидатуре главы республики 14 октября. Избирать руководителя республики парламент будет в новом составе - выборы в Народное собрание пройдут 19 сентября.

ак писал "Кавказский узел", Владимир Путин еще 6 октября 2020 года принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. На пост врио главы республики был назначен члена Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергей Меликов.

На сегодняшнем заседании республиканского парламента депутаты приняли постановление "О дате голосования по избранию главы Республики Дагестан депутатами Народного собрания", согласно которому голосование пройдет 14 октября. При этом выборы в сам парламент назначены на 19 сентября, указано в сообщении на сайте Народного собрания.

За дату избрания главы республики проголосовали 72 из 75 депутатов, которые присутствовали на сессии, передал ТАСС.

Согласно закону "О порядке избрания Главы Республики Дагестан депутатами Народного Собрания Республики Дагестан", президент России не позднее, чем за двадцать дней до выборов, должен представить в парламент трех кандидатов на должность главы республики по предложениям политических партий.

В июне Меликов, чтобы создать имидж эффективного главы Дагестана, прибег к угрозам увольнениями глав муниципалитетов из-за низких темпов вакцинации от COVID-19, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Дагестан занимает последнее место среди регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. При этом в Дагестане уже практикуется принуждение к вакцинации, но такие методы лишь подрывают доверие к прививочной кампании.

Также в июне соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова обвинила Сергея Меликова в том, что он не может обеспечить безопасность женщин в республике, и призвала его уйти в отставку. Заявление было сделано в связи с тем, что 10 июня дагестанские силовики вместе с коллегами из Чечни явились на махачкалинскую квартиру для жертв домашнего насилия, где задержали сотрудников правозащитного проекта "Марем" и жильцов - жительницу Чечни Халимат Тарамову, еще одну женщину и ее 15-летнюю дочь. Группа "Марем" подала сегодня заявление в дагестанское управление Следкома, где указала, что сотрудники правоохранительных органов ворвались в шелтер в гражданской одежде и не предъявляя никаких оснований для этого. Случившееся вызвало вопросы и со стороны Европейского суда по правам человека.

Одной из важнейших проблем, доставшихся Меликову от Васильева, является уточнение границы с Чечней. Как указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, Васильев заморозил решение этого вопроса из-за угрозы потерять авторитет, а сменивший его Сергей Меликов рискует столкнуться с недовольством как жителей приграничных сел, так и федерального центра - закон о госрегистрации недвижимости предписывает решить этот вопрос до конца 2021 года. При этом без установленных границ Дагестан не сможет участвовать в федеральных программах.

Еще одна давняя проблема касается земель отгонного животноводства, которые пытаются сохранить кумыкские активисты. В феврале представители четырех кумыкских общественных организаций направили Меликову обращение, где выразили обеспокоенность планами правительства Дагестана уточнить статус этих земель. Ответа они так и не дождались. "Контрольный срок исполнения был указан 17 марта. Скоро истекает  четыре месяца, но ответа от них мы еще не получили [...] Мы считаем, что окружение Сергея Меликова преднамеренно затягивает с ответом, дезинформирует и вводит в заблуждение его по вопросу земель отгонного животноводства", – заявил 10 июня активист Абсалитдин Мурзаев. Появление на отгонных землях населенных пунктов и круглогодичный выпас скота на пастбищах приводит к экологическим проблемам и угрожает исчезновением кумыкскому этносу, считают активисты.

Примечание:

"Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном", "Дагестанский врач на пикете попросил Меликова о встрече", "Коллеги Абдулмумина Гаджиева поддержали его пикетами в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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