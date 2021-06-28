Уголовный кодекс. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

28 июня 2021, 20:09

Сотрудник "Дагэнерго" обвинен в попытке мошенничества

Начальник одного из отделов "Дагэнерго" потребовал у местного жителя миллион рублей за подключение к электросети, стоимость которого составляет две тысячи рублей, сообщило следствие.

Следствие отчиталось о завершении расследования в отношении начальника отдела технологического присоединения филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Гасана Магомедова по делу о покушении на мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2020 года к Магомедову обратился житель Дагестана по поводу подключения к электрическим сетям. Магомедов сообщил ему о том, что для подготовки необходимой документации необходимо передать ему 1 млн рублей, хотя в действительности данная услуга, согласно утвержденному тарифу, стоила около 2 тысяч рублей, сообщил сегодня Следком России.

Магомедов был задержан сотрудниками полиции после обращения местного жителя в правоохранительные органы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на следствие.

Часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса России предполагает покушение на преступление и отдельного наказания не предусматривает. Комментариев обвиняемого или его официальных представителей не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд назначил залог в 2,5 миллиона рублей в качестве меры пресечения бывшему руководителю Дагестанской сетевой компании Муртазали Гитинасулову, заподозренному в многомиллионном мошенничестве.

Примечание:

"Дагестан и Чечня названы лидерами по воровству света на Северном Кавказе", "Полиция нашла признаки махинаций в Дагестанской энергосбытовой компании", "Энергетики подсчитали ущерб от хищений света в Дагестане".

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