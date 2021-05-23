Энергетики подсчитали ущерб от хищений света в Дагестане

23 мая 2021, 10:19

За первый квартал в Дагестане выявлено почти 700 случаев безучетного потребления электроэнергии, сообщили «Россети Северный Кавказ».

Как писал "Кавказский узел", по итогам 11 месяцев 2019 года энергетики зафиксировали в регионах Северного Кавказа более 1800 случаев хищения электричества, большая часть из которых приходится на Дагестан и Чечню.

В Дагестане в первом квартале выявлено 679 фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии, привела 22 мая сообщение пресс-службу «Россети Северный Кавказ» "Дагестанская правда".

Недобросовестными потребителями было похищено почти 7,9 млн кВт.ч стоимостью более 17 миллионов рублей, информировало со ссылкой на пресс-службу компании РИА "Дагестан".

В компании сообщили, что информация по каждому факту хищений передана правоохранителям, возбуждено 667 административных и одно уголовное дело, ещё 11 материалов находятся на стадии рассмотрения. При этом отмечается, что 25 потребителей добровольно оплатили стоимость похищенного света, компенсировав компании 1,2 миллиона рублей.

В России существует коррупционная практика списывания объемов похищенного газа на население - людям приписывается задолженность, что позволяет скрыть факт хищений, рассказали в феврале 2019 года "Кавказскому узлу" эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич и эксперт в области энергетики Николай Хренков.

На сайтах МВД Дагестана и следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации о расследовании этих дел о хищении электроэнергии по состоянию на 10.10 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году от жителей Дагестана в адрес головной компании "Россети Северный Кавказ" поступили жалобы на завышенные счета за электричество. По словам местных жителей, необоснованные начисления наблюдаются уже два года. В феврале 2020 года суд в Махачкале арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании Эльдара Гаджибабаева по делу о мошенничестве. В июне в Дагестанской энергосбытовой компании прошла выемка документов в связи с информацией о незаконном начислении платы потребителям, сообщили источники. Днем ранее сотрудники компании вышли на акцию протеста против ее реорганизации.