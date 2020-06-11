Выемка документов в Дагестанской энергосбытовой компании прошла на фоне протестов сотрудников

11 июня 2020, 04:25

В Дагестанской энергосбытовой компании прошла выемка документов в связи с информацией о незаконном начислении платы потребителям, сообщили источники. Днем ранее сотрудники компании вышли на акцию протеста против ее реорганизации.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд в Махачкале арестовал руководителя Дагестанской энергосбытовой компании Эльдара Гаджибабаева по делу о мошенничестве. В марте 2010 года начальник управления Генпрокуратуры России в СКФО Михаил Александров заявил, что Дагестанская энергосбытовая компания и Дагестанская сетевая компания необоснованно начислили потребителям более 50 миллионов рублей в качестве платы за электроэнергию. По этим фактам возбуждены уголовные дела, сказал он.

Жалобы от жителей Дагестана на завышенные счета за электричество ранее поступили в адрес головной компании "Россети Северный Кавказ". По словам местных жителей, необоснованные начисления наблюдаются уже два года. Следственные органы в ноябре провели проверку, по итогам которой прокуратура в ноябре 2019 года оценила размер махинаций с электричеством в 15,7 миллиона.

Сотрудники силовых ведомств провели выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании, сообщил 10 июня корреспонденту «Кавказского узла» источник в компании. Оперативные мероприятия были связаны с проверкой информации о незаконном начислении денежных средств потребителям, пояснил он. Уголовного дела по этим фактам пока не возбуждено, приводит сообщение информированного источника "Интерфакс-Юг".

Ранее сотрудники "Дагестанской сетевой компании" провели на акцию протеста. На митинге 9 июня они заявили, что несогласны с анонсированными руководством компании «Россети Северный Кавказ» изменениями в структуре организации, сообщил "Черновик".

Коллектив также недоволен тем, что в компанию на руководящие должности назначаются специалисты из других регионов страны, при этом они получают намного большую зарплату, чем местные сотрудники, говорится на видео, опубликованном 10 июня на странице телеканала "Дагестанские новости" в Instagram, насчитывающей 310 тысяч подписчиков. "В первую очередь (не устраивает) зарплата", - сказал на видео сотрудник компании Магомед Гаджиев. Он рассказал, что она не менялась уже несколько лет.

"Заработная плата не индексируется, запчасти и ремонтные части не приобретаются, никаких работ не проводится [...] Дайте работать нам", - сказал сотрудник компании Магомед Ханапиев. В регионе достаточно своих специалистов-энергетиков, а количество рабочих мест ограничено, отметил он. Сотрудники компании также боятся, что после реорганизации они останутся без работы.

Решение перевести с 1 июля производственные активы Дагестанской сетевой компании и Дагестанской энергосбытовой компании в структуру своего филиала «Дагэнерго» связано со «стабилизацией и прозрачностью производственных процессов в региональной энергосистеме компания «Россети Северный Кавказ», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы «Россети Северный Кавказ».

В 2019 году сокращения сотрудников «Дагестанской сетевой компании» не проводились, в целях оптимизации подверглись сокращению 120 вакантных рабочих мест, пояснил представитель компании. «Районные электрические сети в Дагестане не были укрупнены или ликвидированы. Все производственные районные подразделения функционируют в полном составе», - сообщил он.

При реорганизации персонал Дагестанской сетевой компании и Дагестанской энергосбытовой компании будет сохранен, заверил гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. «Работники обеих компаний сохранят и рабочие места, и стабильную заработную плату. Объединение двух структур не отразится на благополучии сотрудников», - говорится в его обращении на сайте компании.

Источник в Дагестанской энергосбытовой компании рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что объединение дочерних компаний нужно для усиления контроля за сбором средств с населения и за качеством проводимых работ. «В прошлом году «Россети Северный Кавказ» инициировала проверку в нашей компании. Выявлено начисление задолженностей на несуществующих абонентов для сокрытия хищения электроэнергии. Все данные были переданы в правоохранительные органы», - рассказал мужчина.

Компания занимается решением застарелых проблем в Дагестане - это хищения энергоресурса, высокие потери в сетях, бездоговорное и неучтенное потребление ресурсов, сообщил со ссылкой на представителя компании «Россети Северный Кавказ» "РИА Дербент". Все это "не позволяет категории так называемых клановых работников продолжать работать традиционно для них. Эта категория лиц и манипулирует частью коллектива, дестабилизируя обстановку", - объяснили в компании причину митинга.

Сотрудник Дагестанской сетевой компании Расул рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что работает в организации около пяти лет. «Нам местное руководство сказало, что после объединения многих начнут сокращать, и по этому поводу состоится митинг. Я технический специалист, и не думаю, что на такие должности привезут работников из других регионов. Скорее всего, наши руководители боятся, что потеряют высокие должности. Подобные «разборки» за кресла у нас идут, сколько я тут работаю. Не думаю, что объединение меня затронет - у меня нужная работа», - рассказал сотрудник компании.