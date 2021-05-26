26 мая 2021, 04:43

Глава Дагестанской сетевой компании отпущен под залог

Суд назначил залог в 2,5 миллиона рублей в качестве меры пресечения бывшему руководителю Дагестанской сетевой компании Муртазали Гитинасулову, заподозренному в многомиллионном мошенничестве.

Кировский районный суд в Махачкале избрал меру пресечения Муртазали Гитинасулову, сообщила пресс-служба суда.

Суд "отпустил его под залог в размере 2,5 миллиона рублей", - процитировал 26 мая сообщение сотрудника суда "Интерфакс". Предполагаемому сообщнику Гитинасулова, имя которого не называется, также назначен под залог в размере 1,5 млн рублей, отмечается в сообщении.

"Суд принял во внимание, что оба имеют несовершеннолетних и малолетних детей и характеризуются положительно", - пояснили в райсуде.

Правоохранители задержали Гитинасулова и еще одного человека 21 мая по подозрению в мошенничестве на 2,2 миллиона рублей. Оба они были доставлены в Махачкалу, информировала пресс-служба суда. Дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России), максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.

В день задержания Гитинасулова  в офисе Дагестанской сетевой компании прошли обыски, говорится в сообщении на странице газеты "Черновик" в Instagram.

Гитинасулов был назначен на пост руководителя Дагестанской сетевой компании в ноябре 2016, а в августе 2019 года покинул должность, отмечает издание.

Комментариями Гитинасулова и его предполагаемого сообщника или их представителей относительно меры пресечения и версии правоохранителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2020 гола суд арестовал директора Дагестанской энергосбытовой компании Эльдара Гаджибабаева по делу о мошенничестве.

Примечание:

"Дагестан и Чечня названы лидерами по воровству света на Северном Кавказе", "Полиция нашла признаки махинаций в Дагестанской энергосбытовой компании", "Поставщик электроэнергии озвучил сумму долга жителей Ирганая".

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