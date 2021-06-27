Власти Нагорного Карабаха озвучили сроки расселения беженцев

27 июня 2021, 02:00

В Степанакерте началось строительство нового микрорайона для семей, ставших беженцами в результате осеннего обострения карабахского конфликта. Власти заверяют, что жилищный вопрос семей всех перемещенных лиц, которые остались жить в Нагорном Карабахе, будет решен в течение трех лет.

Как писал "Кавказский узел", по данным статистической службы Нагорного Карабаха, до войны 2020 года, согласно переписи населения 2015 года, в Нагорном Карабахе проживало до 150 тысяч человек. В Кашатагском районе проживало более 10 тысяч человек, в Гадрутском районе - более 12 тысяч. После осенней войны в Нагорном Карабахе вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении. Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье или место в гостинице в Степанакерте, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" беженцы. В числе своих проблем они назвали отсутствие работы и денег.

В Степанакерте на улице Тиграна Меца началась стройка многоквартирных домов. Новый микрорайон будет состоять из трех зданий по 12 этажей с более 200 квартирами. В настоящее время ведутся земляные работы, строительные работы планируют завершить в 2023 году, сообщили 26 июня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства градостроительства Нагорного Карабаха.

Также в Степанакерте идет строительство нового жилого квартала из 13 корпусов по улице Туманяна, по адресу Вардана Мамиконяна, 21 строится многоквартирное здание в 16 этажей и ряд других строительных проектов.

«Строительные работы по увеличению жилого фонда для предоставления семьям вынужденных переселенцев идут также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. На столицу Арцаха (Нагорного Карабаха) Степанакерт приходится около 30% всего строительства. Стоимость всех программ жилищного строительства оценивается в более чем 200 миллион долларов», - отметили в пресс-службе Минградстроя Нагорного Карабаха.

В правительстве Нагорного Карабаха отметили, что беженцы из Шуши и Гадрута получат квартиры в Степанакерте, как городские жители, остальные семьи будут расселены в сельских общинах или в новых, специально строящихся для них поселках.

По словам руководителя главного информационного управления аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграма Погосяна, «запланировано, что в течение трех лет будет решен жилищный вопрос насильственно перемещенных семей в результате войны осенью 2020 года, которые ныне проживают в Арцахе (Нагорном Карабахе) – это более пяти тысяч семей».

«Всего жилищный вопрос у более восьми тысяч семей вынужденных переселенцев. Правительство готово их решить в течение пяти лет. В начале июня президент Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян встретился с семьями перемещенных лиц, ныне проживающие в Армении. Было отмечено, что все те семьи, которые вернуться, их жилищный вопрос будет решен, а также будет оказано содействие для налаживания частного хозяйства. Естественно, большинство из них желают вернуться в Арцах (Нагорный Карабах) и со временем будет все сделано, чтоб эта возможность у них была», - сказал Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Как проинформировали в оперативном штабе Нагорного Карабаха в Армении «из 40 тысяч человек, ставшие вынужденными переселенцами [...], по состоянию на 1 июня 2021 года количество вынужденных переселенцев, временно проживающих в различных регионах Армении, составляет 22 177 человек, из которых около 6300 – несовершеннолетние».

В комиссии по оценке ущерба от осеннего обострения карабахского конфликта корреспонденту "Кавказского узла" отметили, что пока нет точного размера ущерба, однако по предварительным данным общий объем урона от обстрелов инфраструктуры, жилищного фонда, общественных и административных зданий составляет около 77 миллионов долларов.

В министерстве территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в гостиницах и гостевых домах Степанакерта и райцентров размещено 1300 депортированных лиц.

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, параллельно со строительством нового жилого фонда в республике идет реализация программы по ремонту свободных домов в сельских общинах для предоставления семьям вынужденных переселенцев. «Более 150 семей уже размещены в таких домах. Кроме ремонта им предоставляется вся необходимая мебель и бытовые приборы. На данный момент ремонтные работы идут на почти 500 объектах», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прораб ремонтной бригады в селе Мсмна Мартунинского района Нагорного Карабаха Гагик Аванесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «после завершения ремонтных работ 14 дома в селе Мсмна будут предоставлено депортированным семьями».

Он отметил, что пустующих домов в сельских общинах много, и если все отремонтировать, то до 40% депортированных семей можно обеспечить временным жильем, тем более инфраструктура в этих селах налажена.

Жительница села Мсмна Лариса Саргсян сказала, что очень хочет, чтобы семьи беженцев переселились в их село, особенно многодетные семьи.

«У нас все есть для проживания. Школа работает. Если заселят к нам многодетные семьи, то село оживет, молодежи станет больше, может, и дорогу наконец-то заасфальтируют. Я только за то, чтоб пустующие дома обживались, село только выиграет от этого», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

На территории, прилегающей к селам Астхашен и Патара Аскеранского района, ведется строительство нового населенного пункта площадь более 644 тысяч квадратных метров. По проекту, здесь будут построены 120 домов на первом этапе, а в дальнейшем это число будет доведено до 200. Предусмотрено строительство в новом поселке ряда зданий и сооружений общественного назначения. Данный населенный пункт предназначен для депортированных жителей сел Сгнах, Джраагацнер, Мошхмхат и Мадаташен Аскеранского района. До конца года предполагается завершить строительство 70 квартир, а строительство всего поселка - к декабрю 2022 года.

Глава общины села Сгнах Егише Каграманян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что темпы и качество работы удовлетворительные. Он отметил, что все 60 семей села Сгнах изъявили желание поселиться в новом поселке, чтобы проживать компактно.

Глава общины Джрахацнер Арсен Айрапетов отметил, что все его 130 односельчане с нетерпением ждут завершения строительных работ нового поселка, чтобы переселиться в новые дома. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что все жители села готовы жить в Нагорном Карабахе, если их жилищный вопрос будут решен.

Ваан Савадян из Гадрутского района отметил, что «если вопрос жилья будет решен, то гадрутцы вернуться в Арцах (Нагорный Карабах)».

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что только половина жителей Гадрутского района вернулись в Нагорный Карабах после войны. По его словам, если власти заинтересованы в возвращение своих граждан, то проблемы с жильем необходимо решать по возможности быстрее.

Общественный деятель из города Шуши Гаяне Амбарцумян отметила, что большинство семей вынужденных переселенцев, которые сейчас находятся в Армении, живут на съемных квартирах. По ее словам, многие хотят вернуться, но в свое жилье.

«Мы можем вернуться, опять же должны искать съемное жилье, тем более цены в Степанакерте такие же, как в Ереване. Власти Арцаха (Нагорного Карабаха) обещали, что решат жилищный вопрос всех вынужденных переселенцев, потому люди решили подождать. Какая разница, где жить и ждать, если не у себя дома?» - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".