26 июня 2021, 16:17

Начальник цеха завода в Дагестане стал подозреваемым по делу о травмировании рабочего

Начальник цеха дагестанского предприятия подозревается в том, что не обеспечил безопасные условия труда при проведении ремонтных работ, и рабочий получил серьезную травму.

По данным следствия, 24 февраля подозреваемый, нарушив должностную инструкцию и требования охраны труда, допустил рабочего к выполнению ремонтных работ, не создав для него безопасные условия. Рабочий упал и получил травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Начальник цеха предприятия подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 143 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на один год.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2019 года сотрудник РЖД был обвинен в гибели рабочего в Дагестане. По версии следствия, бывший дорожный мастер не проконтролировал работу подчиненных, в результате один из них погиб от ожогов.

Примечание:

"Число жертв отравления на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 12", "Рабочий погиб на стройплощадке в Азербайджане", "Два человека погибли при обвале грунта в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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