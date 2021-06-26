Начальник цеха завода в Дагестане стал подозреваемым по делу о травмировании рабочего

26 июня 2021, 16:17

Начальник цеха дагестанского предприятия подозревается в том, что не обеспечил безопасные условия труда при проведении ремонтных работ, и рабочий получил серьезную травму.

По данным следствия, 24 февраля подозреваемый, нарушив должностную инструкцию и требования охраны труда, допустил рабочего к выполнению ремонтных работ, не создав для него безопасные условия. Рабочий упал и получил травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Начальник цеха предприятия подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 143 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на один год.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2019 года сотрудник РЖД был обвинен в гибели рабочего в Дагестане. По версии следствия, бывший дорожный мастер не проконтролировал работу подчиненных, в результате один из них погиб от ожогов.