Очистные сооружения водоканала Таганрога. Фото пресс-службы МУП"Управление"Водоканал" Таганрог http://www.tgnvoda.ru/

10 июня 2021, 11:37

Число жертв отравления на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 12

Сотрудница водоканала Таганрога, находившаяся в коме после аварии на очистных сооружениях в Дмитриадовке, скончалась сегодня в реанимации. Общее количество погибших сотрудников горводоканала достигло 12.

Как сообщал "Кавказский узел",  21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Позже один из пострадавших умер в больнице и общее число жертв возросло до 11. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана. 28 мая стало известно, что в гибели рабочих обвинен главный инженер таганрогского водоканала.

Общее число жертв отравления аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 12. Скончалась сотрудница водоканала Таганрога, которая с 21 мая находилась в реанимации. Все это время она была в коме, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на мэрию Таганрога. "Женщина, пострадавшая в результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка, скончалась сегодня ночью в реанимационном отделении БСМП Таганрога", – привело агентство слова сотрудника городской администрации.

Напомним, что по версии следствия, главный инженер таганрогского "Водоканала" Юрий Поляков был ответственным за соблюдение правил по охране труда. Следователи утверждают, что он не проверил, как был составлен план проведения работ и не согласовал его. "[Поляков] не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты", – сообщил 28 мая на своем сайте Следком России.

Полякову предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы), пояснило ведомство.

Примечание:

"Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие", "Число жертв отравления на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11", "День траура по погибшим рабочим объявлен в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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