Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие

23 мая 2021, 18:38

Десять из 11 рабочих, которые погибли на очистных сооружениях в поселке под Таганрогом, похоронены сегодня. Умерший в больнице будет похоронен 24 мая, сообщил глава городской администрации.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Позднее один из пострадавших умер в больнице. Предварительной причиной трагедии назван прорыв метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим. Он пообещал выделить по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей - тем, кто находится в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, а также по 200 тысяч рублей тем, кто получил легкие повреждения. "Наверняка к понедельнику (24 мая) мы выделим эти деньги", - сказал глава региона.

Похороны 10 погибших рабочих прошли сегодня в Ростовской области, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. "Из 11 погибших одного только, который в больнице умер, не похоронили. Его завтра (24 мая). Всех остальных похоронили", - сказал Лисицкий.

По его словам, прощание с восьмерыми погибшими прошло на кладбищах Неклиновского района, с двумя - в Таганроге. Расходы на похороны двух рабочих из Таганрога взяла на себя мэрия. "По неклиновским - водоканал помогает", - приводит слова Лисицкого ТАСС.

Ранее Андрей Лисицкий заверил, что власти Таганрога возьмут на себя все расходы на похороны двух погибших таганрожцев, а жертв ЧП, проживавших в Неклиновском районе, похоронят за счёт МУП «Управление «Водоканал».

Кроме того, по его словам, власти Таганрога окажут помощь семьям погибших и пострадавшим: семьи умерших получат от властей города по 50 тысяч рублей, пострадавшие - по 20 тысяч рублей, сообщил сегодня "Ёрш Таганрог".

Напомним, Следственный комитет начал расследование уголовного дела о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 2 статьи 217 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать все материалы дела в управление центрального аппарата ведомства.