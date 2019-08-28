28 августа 2019, 22:16

Сотрудник РЖД обвинен в гибели рабочего в Дагестане

Бывший дорожный мастер Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" обвинен в том, что не проконтролировал работу подчиненных, в результате один из них погиб от ожогов, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый должным образом не проконтролировал работу подчиненных монтеров пути на станции в Махачкале. Один из них с одобрения обвиняемого выполнял подготовительную работу по изготовлению битумной смеси. Рабочий добавил к расплавленному битуму дизельное топливо, смесь загорелась и попала на его спецодежду. Мужчина получил термический ожог третьей степени и скончался в больнице, проинформировало Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Бывший дорожный мастер Махачкалинской дистанции пути СКЖД обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал о гибели троих рабочих на стройке в Дагестане в октябре 2018 года. Инцидент Следком связал с нарушением техники безопасности.

Примечание:

"Два человека погибли при обвале грунта в дагестанском селе", "Двое рабочих погибли на винзаводе в Дагестане", "Дагестанская предпринимательница заподозрена в гибели человека".

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