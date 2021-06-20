Четыре человека задержаны на акции в Батуми

20 июня 2021, 17:21

Родственники семи арестованных противников строительства Намахванской ГЭС провели шествие в Батуми. У здания правительства Аджарии произошли стычки с полицией, задержаны не менее четырех активистов.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля полиция выставила кордон в районе села Гумати, а на следующий день на дороге к селу Намахвани силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих против строительства ГЭС. Произошли столкновения, и 17 апреля суд арестовал шестерых активистов. 23 апреля был задержан еще один протестующий. По версии следствия, он вместе с шестью сообщниками избил трех человек и повредил машину одного из потерпевших. 15 мая в Батуми прошла акция протеста с требованием освободить арестантов. Протестующие сочли семерых задержанных (все они спортсмены) жертвами преследования по политическим мотивам.

17 июня власти Грузии после соглашения с протестующими пошли на демонтаж металлического ограждения, установленного в селе Гумати. Чиновники пообещали изучить риски, связанные с ГЭС, стороны договорились о выводе полиции из ущелья реки Риони и возвращении протестующих в Намахвани.

Родственники семи задержанных спортсменов вновь собрались в Батуми на акцию протеста и провели шествие по центральным улицам под лозунгом «Свободу незаконно задержанным». Затем активисты попытались установить палатки у здания правительства Аджарии, передали "Новости-Грузия".

На видео, опубликованном сегодня на странице телеканала "Мтавари архи" в Facebook, шествие в Батуми сопровождают десятки полицейских.

Близкие задержанных продолжают настаивать, что инцидент 12 апреля был результатом провокации, а задержание активистов - "политической местью" за критику задержанными правительства. Всем семерым грозит до шести лет заключения по уголовной статье об организации группового насилия и участии в нем. Подозреваемые остаются под стражей. На сегодняшней акции произошли столкновения с полицией, задержаны не менее четырех человек. Стычка с полицией произошла именно тогда, когда протестующие попытались установить палатки. Среди задержанных оказался член "Единого национального движения" Бондо Тедорадзе, сообщило местное издание "Батумелеби".

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики. Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 9 июня, что на текущих условиях реализация проекта Намахванской ГЭС исключена.

Протесты против Намахванской ГЭС вызывают и недовольство местных жителей. Так, участники акции 15 июня обвинили активистов в том, что из-за них в селе Офурчхети возник дефицит продуктов, а остановка строительства электростанции лишила сельчан заработка.