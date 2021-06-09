Гарибашвили исключил строительство Намахванской ГЭС на текущих условиях

09 июня 2021, 19:42

Компания "Энка" до сих пор не предоставила полной документации по проекту строительства, а мораторий, наложенный правительством, по сути, является дополнительным временем на подготовку документов, сообщил сегодня "Центр социальной справедливости". Правительство будет добиваться от компании лучших условий при строительстве Намахванской ГЭС, заявил сегодня премьер-министр Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая противники строительства Намахванской ГЭС прекратили протесты в Тбилиси и возобновили акцию протеста в селе Гумати на западе Грузии, где заблокировали офис компании "Энка", которая ведет строительство электростанции. 30 мая активисты перекрыли дороги к ущелью Риони на западе Грузии, чтобы не допустить рабочих к месту строительства ГЭС. После стычек с силовиками 30 мая в полиции осталось несколько участников акции протеста. 7 июня протестующие против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони перекрыли улицу возле офиса компании "Энка" в Кутаиси, еще одна акция состоялась у здания суда, где проходил процесс по делу восьми задержанных 27 мая противников строительства. Суд оправдал всех активистов.

У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики.

На существующих условиях реализация проекта Намахванской ГЭС не будет продолжена, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, с инвесторами ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях. "Что касается проекта Намахванской ГЭС, как вы знаете, я унаследовал эту проблему и активно работаю над ней. Я могу сказать, что мы не будем продолжать проект на таких условиях", - заявил Гарибашвили во время своего пребывания в Кутаиси.

"Мы разговариваем с инвестором, и я надеюсь, что договоримся с ним, чтобы он руководствовался интересами нашей страны и строил этот проект на еще лучших условиях", - перевел слова премьер-министра корреспондент "Кавказского узла".

НПО "Центр социальной справедливости" выяснила истинную причину объявления моратория на строительство плотины на реке Риони. "Отсрочка строительства плотины на Риони была не из-за компромисса между правительством и компанией, а из-за того, что компания задержала подачу полной проектной документации", - сказано в заявлении организации. По данным организации, полученные в агентстве публичного реестра документы показывают, что Минэкономики необоснованно предоставило компании привилегию - продлило срок подачи строительной документации компании "Энка" еще на год. Это доказывает, что утверждения о надлежащей проработке проекта являются ложными и необоснованными, говорится в заявлении организации.

"Задержка в строительстве плотины связана не с компромиссом между правительством и компанией "Энка", а с тем, что компания задержала представление полной проектной документации и потребовала от государства продления сроков практически на год", - говорится в заявлении.

По данным НПО "Центра социальной справедливости", неизвестно, какие работы "Энка" в настоящее время выполняет в долине, но компания утверждает, что в долине проводятся только подготовительные работы для размещения временных построек. Учитывая, что государственный надзор за строительными работами не проводился с октября 2020 года, а долина закрыта для журналистов и активистов, невозможно определить, что на самом деле делается на объекте и имеет ли "Энка" право выполнять эти работы. "Отношение государства к компании усиливает в обществе чувство протеста, связанное с незаконными, непрозрачными и непубличными процессами строительства Намахванской ГЭС. Несмотря на то, что компания еще не представила полную строительную документацию, ведутся масштабные строительные работы, которые наносят серьезный и необратимый ущерб окружающей среде. В то же время это позволяет избежать технического и строительного надзора со стороны государства", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление на сайте организации.

"Защитники ущелья Риони" контролируют восемь дорог в ущелье и стараются не пускать в долину технику "Энка". Варлам Голетиани призвал своих сторонников помочь патрулировать заблокированные дороги, по его словам, для этого нужно больше людей.

На 12 июня намечены переговоры, должен начаться процесс посредничества во главе с Евросоюзом, сообщила 8 июня в эфире телекомпании министр экономического развития Натия Турнава.

От результатов переговоров будет зависеть, состоится ли следующая масштабная акция протеста, заявил Варлам Голетани в эфире телекомпании "Формула".

Напомним, что участники акций протеста против строительства ГЭС проводят встречи с жителями во всех регионах страны, чтобы призвать их выступить против возведения ГЭС в Тбилиси. В ходе одной из встреч движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей Цагери. 13 мая противники строительства Намахванской ГЭС вновь установили палатки перед офисом компании "Энка" в селе Гумати, а также в селе Твиши. Активисты заявили, что будут контролировать все входы в ущелье реки Риони и наблюдать за деятельностью компании.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.