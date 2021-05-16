Акция протеста в Батуми 15 мая 2021 года. Стоп-кадр видеосюжета телекомпании "Мтавари архи".

16 мая 2021, 00:27

Участники акции в Батуми выступили в защиту задержанных противников Намахванской ГЭС

Шесть спортсменов из Аджарии невиновны в столкновениях с полицией на акции против строительства Намахванской ГЭС и преследуются по политическим мотивам, заявили протестующие в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони установили палатки близ села Гумати. Силовики разобрали палатки, объяснив это тем, что река Риони выходит из берегов. 12 апреля полиция выставила кордон, а на следующий день на дороге к селу Намахвани силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих. Ночью после столкновений полицейских и противников ГЭС были задержаны шесть человек, 17 апреля суд арестовал их. 23 апреля был задержан еще один протестующий. По версии следствия, он вместе с шестью сообщниками избил трех человек и повредил машину одного из потерпевших.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с турецкой компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы. Они добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. Суд в Цхалтубо обязал 28 апреля турецкую компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Телеканал "Мтавари архи" 15 мая разместил видеосюжет об акции протеста в Батуми. На видео десятки людей стоят на площади с транспарантами. На одном из них на грузинском и английском языках написано "Остановить политические преследования", на другом размещены фотографии шести человек с подписью "Свободу политзаключенным".

Протестующие - активисты из Тбилиси и родственники спортсменов из Аджарии, арестованных после столкновений с полицией в Гумати 12 апреля. Несколько десятков человек собрались 15 мая на площади Европы. Они считают, что подозреваемые стали жертвами провокации. По версии протестующих, в Гумати к активистам подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил, после чего и началась драка, передали "Новости-Грузия".

Акция протеста в Батуми 15 мая 2021 года. Стоп-кадр видеосюжета телекомпании "Мтавари архи".Среди обвиняемых оказались борцы вольного стиля, чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз. Ранее оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Против братьев Цулукидзе и еще пяти человек возбуждено дело о групповом насилии, каждому из них грозит до шести лет заключения.

Уголовное преследование спортсменов участники акции в Батуми назвали "политической местью" за критику правительства. "В стране происходят политические преследования. Люди, которых мы приехали поддержать из Тбилиси, находятся в плену только из-за того, что они мыслят иначе, настроены оппозиционно", — заявил активист движения "Для Грузии" Лаша Хускивадзе.

8 июня в Кутаисском городском суде назначено первое заседание по делу. Активисты настаивают на оправдании подозреваемых. Они пригрозили властям более массовыми протестами в случае, если суд оставит подозреваемых под стражей, говорится в публикации.

Напомним, что участники акций протеста против строительства ГЭС проводят встречи с жителями во всех регионах страны, чтобы призвать их выступить против возведения ГЭС в Тбилиси 23 мая. В ходе одной из встреч движение "Защитники ущелья Риони" заручилось поддержкой жителей Цагери. 13 мая противники строительства Намахванской ГЭС вновь установили палатки перед офисом компании ЭНКА в селе Гумати, а также в селе Твиши. Активисты заявили, что будут контролировать все входы в ущелье реки Риони и наблюдать за деятельностью компании.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Примечание:

"Суд отказался изменить приговор по делу о пытках заключенных в Грузии", "Лидер "Грузинской идеи" сорвал акцию ЛГБТ-движения в центре Тбилиси", "Почти 29 тысяч жителей Грузии подписались под петицией за отмену комендантского часа".

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