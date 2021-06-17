Семеро жителей Ставрополья и Карачаево-Черкесии обвинены в торговле оружием

17 июня 2021, 23:25

Дело жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья, обвиняемых в незаконной торговле оружием, направлено в суд.

Следователи установили причастность семерых обвиняемых к 17 преступлениям, в том числе к 11 фактам сбыта оружия.

"У фигурантов дела изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 11 боеприпасов", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы прокуратуры Карачаево-Черкесии "Интерфакс". Все семеро обвиняются в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, сбыте и ношении огнестрельного оружия (по части 2 статьи 222 УК РФ), отметило надзорное ведомство.

Дело направлено в Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесии, указано в сообщении.

Наказание по статье о незаконном обороте оружия предусматривает до шести лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Сайт прокуратуры Карачаево-Черкесии по состоянию на 22.00 мск сегодня недоступен.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года силовики задержали трех жителей Карачаево-Черкесии при попытке продать пистолет, в ходе обысков они обнаружили склад огнестрельного оружия.

В январе 2018 года суд в Ставрополе приговорил к трем и трем с половиной годам заключения двух местных жителей, признав одного из них виновным в изготовлении, а другого - в продаже боевых пистолетов.

В ноябре в Ставрополе за торговлю оружием были осуждены три человека. Руслана Аюбова, Магомеда Ботчаева и Расима Казиахметова суд признал виновными в незаконных поставках оружия из Карачаево-Черкесии на Ставрополье. Аюбов был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, Ботчаеву назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев заключения, а Казиахметов получил два года колонии.