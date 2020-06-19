Три жителя Карачаево-Черкесии задержаны за торговлю оружием

19 июня 2020, 22:26

Силовики задержали трех жителей Карачаево-Черкесии при попытке продать пистолет, в ходе обысков обнаружен склад огнестрельного оружия.

Задокументированы факты сбыта пистолета, карабина, револьвера и около 100 патронов различного калибра. Непосредственно в момент задержания подозреваемые пытались продать пистолет "ТТ" и более 30 патронов к нему, утверждается в сообщении МВД по СКФО.

В ходе обысков было обнаружено "большое количество различного огнестрельного оружия, его конструктивных элементов, свыше 3200 патронов различного калибра, заготовки ножей, а также различные приспособления и инструменты для изготовления и переделки оружия в боевое", информировало ведомство. В лесу неподелеку от места проживания одного из задержанных тот указал тайник со спрятанным там "Наганом", 600 патронами, пятью магазинами от огнестрельного оружия.

Дело возбуждено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Один из задержанных оставлен на свободе под подпиской о невыезде, говорится в публикации на сайте Главного управления МВД по СКФО. О мере пресечения для еще двух задержанных там не говорится. Часть 1 статьи 222 УК России предполагает до четырех лет заключения.

На видео, которым сопровождается публикация, виден момент задержания подозреваемых и множество огнестрельного оружия, обнаруженного в нежилом помещении. Демонстрируется и тайник, из которого извлекаются пистолет и патроны, завернутые в пакеты.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале в другой северокавказской республике, Ингушетии, силовики обнаружили цех по переделке охолощенного оружия в боевое. Были изъяты автоматы, пистолеты, тротиловые шашки и гранаты.