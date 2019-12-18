18 декабря 2019, 22:51

Восемь жителей Карачаево-Черкесии осуждены за экстремистскую деятельность

Суд признал виновными в незаконном обороте оружия и экстремистской деятельности участников религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года восемь жителей Карачаево-Черкесии были задержаны в ходе спецоперации. ФСБ сообщила, что задержанные являются приверженцами запрещенной в России судом экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", и при обыске у них "изъято огнестрельное оружие, электронные носители и религиозная литература экстремистской направленности". В июне текущего года силовики сообщили о задержании 12 членов этой организации.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* - международная группировка религиозных радикалов, созданная в 1971 году в Египте. Деятельность организации в Египте была запрещена властями в 1977 году, после чего ее сторонники начали проявлять активность в других странах. 15 сентября 2010 года Верховный суд России признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Судом установлено, что Заур Унежев в 2016 году организовал в Карачаево-Черкесии деятельность международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. За два года он вовлек в организацию Сафара Бакирова, Якуба Байрамукова, Мухарбия Карданова, а также Арсена, Артура, Беслана и Мурата Лаховых. "Они пропагандировали исключительность и превосходство своей идеологии, неполноценность официальных религиозных деятелей по признаку отношения к религии и своими действиями возбуждали религиозную рознь", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

По данным ведомства, в 2018 году участники запрещенного объединения вели активную пропаганду в Хабезском районе среди местного населения и были задержаны силовиками. У задержанных были изъяты огнестрельное оружие и экстремистские материалы. Члены организации признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 222 УК России). Они приговорены к различным срокам лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"В ходе предварительного и судебного следствия часть участников экстремистской организации не признавала своей вины в содеянном. Приговор суда обжаловался стороной защиты, однако вышестоящей инстанцией признан законным", - сказано в сообщении Следкома.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

Примечание:

"Прокуратура Карачаево-Черкесии потребовала заблокировать доступ к инструкции по изготовлению бомбы", "Пять жителей Дагестана задержаны по делу об экстремизме", "Силовики рапортовали о разгроме группировки экстремистов в Карачаево-Черкесии".

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