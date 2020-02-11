11 февраля 2020, 21:00

Задержан обвиняемый по делу об убийстве Тебуева

Житель Карачаево-Черкесии, обвиняемый в убийстве главы Учкуланского сельского поселения Каплана Тебуева, задержан в Смоленской области и арестован.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2015 года Каплан Тебуев и ехавший с ним в одной машине Рустам Байрамуков были обстреляны из автомата. Глава села скончался на месте, Байрамуков получил ранение в руку. Подозреваемыми следствие объявило Мурата Батчаева и Артура Кипкеева. Последний был задержан 21 октября того же года, он проходил по делу как свидетель.

Обвиняемый по делу об убийстве Тебуева, житель Карачаево-Черкесии 1981 года рождения, находился в розыске с октября 2016 года, он задержан в Смоленской области и заключен под стражу. При задержании у него изъято несколько паспортов, один из которых на имя гражданина иностранного государства. Мужчине предъявлено обвинение по статьям об убийстве и покушении группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии.

Ведомство также сообщило, что ранее соучастник убийства, 41-летний житель Карачаево-Черкесии, был приговорен судом к десяти годам лишения свободы. При этом, следователи не уточнили даты суда и имен осужденного, а также задержанного в Смоленской области.

По данным следствия, 15 октября 2015 года на федеральной автодороге "Черкесск-Домбай" в районе аула Джингирик два местных жителя расстреляли из автоматического огнестрельного оружия главу Учкуланского сельского поселения и 36-летнего предпринимателя, которые ехали в машине. От полученных повреждений 35-летний глава сельского поселения скончался на месте, второму потерпевшему причинено ранение правого плеча.

Напомним, что ранее следствие заявляло, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Тебуева, который был директором крупного предприятия. Подозреваемый в причастности к убийству Мурат Батчаев является депутатом горсобрания Карачаевска, а Артур Кипкеев ранее работал с Тебуевым на одном предприятии.

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справочный материал "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Примечание:

"Финансовые мотивы проверяет следствие по делу об убийстве Тебуева", "Родcтвенники избитого депутата Ногайского райсовета заявляют о бездействии следствия", "Суд в Карачаево-Черкесии отложил процесс по делу о смерти задержанного в отделе полиции".

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