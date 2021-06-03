Место похищения Салмана Тепсуркаева в Геленджике. Кадр видео "Комитет против пыток" www.youtube.com/watch?v=fmb23qGBwzY

03 июня 2021, 01:41

Кубанские следователи вернули дело Тепсуркаева в Чечню

Следователи в Геленджике направили в Чечню уголовное дело о похищении модератора оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева для продолжения расследования. Надежд на расследование дела в Чечне нет, но есть шанс, что жена Тепсуркаева получит статус потерпевшей в силу сложившейся в республике практики признания религиозных браков, считает юрист "Комитета против пыток" Лейсан Маннапова. Жена Тепсуркаева опасается ехать в Чечню и не рассчитывает, что виновные будут найдены.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. Родственники на основании данных о местонахождении его телефона считают, что после похищения в Краснодарском крае он был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. Жена Тепсуркаева подала жалобу в суд Геленджика на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. По мнению независимого адвоката, уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность признать потерпевшим даже жену, с которой был заключен только религиозный брак.

Похищение Тепсуркаева было упомянуто в опубликованном 30 марта докладе Госдепартамента США о нарушении прав человека в России. ПЦ "Мемориал"* признал Тепсуркаева политзаключенным. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". 

Краснодарские следователи направили уголовное дело о похищении Тепсуркаева коллегам в Чечню, сообщила 2 июня пресс-служба "Комитета против пыток". О передаче дела юристам стало известно 1 июня во время рассмотрения в Геленджикском городском суде повторной жалобы на постановление следователей об отказе в признании жены Тепсуркаева Елизаветы потерпевшей. После того, как руководитель следственного отдела по Геленджику Дмитрий Дремлюга сообщил, что получил подтверждение передачи дела в Чечню, суд прекратил производство по жалобе юриста КПП в интересах Елизаветы, говорится в пресс-релизе.

"Решение следователей из Краснодарского края передать дело в Чечню не стало для нас неожиданностью. За полгода, прошедшие с момента возбуждения уголовного дела в Геленджике, следователям так и не удалось допросить как лиц, возможно, причастных к похищению, так и остальных свидетелей и потерпевших по уголовному делу, которые находятся в Чечне. Передача уголовного дела следователям Чеченской Республики была предсказуема, хотя и не обрадовала нас. Мы надеемся, что следствие в Чечне будет способно провести все необходимые допросы и другие следственные действия, и в деле, наконец, появятся подозреваемые", - процитировала пресс-служба "Комитета против пыток" юриста Лейсан Маннапову.

Следственное управление следственного комитета  по Краснодарскому краю 28 мая решило направить дело о похищении Тепсуркаева для дальнейшего расследования в Чечню. "Основные следственные и процессуальные действия на территории Краснодарского края выполнены. Большинство свидетелей и лица, возможно, причастные к совершению данного преступления, находятся на территории Чеченской Республики", - приводится в пресс-релизе сообщение исполняющего обязанности руководителя ведомства Андрея Масло.

На данный момент по кейсу Тепсуркаева есть только одно уголовное дело - по факту похищения (по статье ст.126 УК России), возбужденное в 27 ноября 2020 года в Геленджике, сообщила корреспонденту "Кавказского узла"  Маннапова. По ее словам, материал проверки по факту применения насилия к Тепсуркаеву (статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". - Прим. "Кавказского узла") после передачи из Чечни коллегам в Краснодарский край был приобщен к этому уголовному делу. "Теперь всё будет расследоваться в рамках уголовного дела в следственном управлении следственного комитета по Чечне", - пояснила Маннапова.

Была надежда, что у следователей в Геленджике больше возможностей для расследования дела, нежели у их коллег в Чечне, сказала она. "Я думаю, что в Чечне уголовное дело не возбудили бы вовсе. А кубанским следователям, мы полагали, будет легче сохранить беспристрастность [...] Но я понимаю, что кубанские следователи зашли в тупик, их поручения в Чечне не выполнялись, а поехать допросить сотрудников патрульно-постовой службы они побоялись. Также им не удавалось допросить мать Тепсуркаева и других свидетелей, которые находятся в Чечне", - считает юрист.

В марте стало известно, что чеченские следователи передали в Краснодарский край материалы проверки о применении насилия к модератору чата Telegram-канала 1Adat Салману Тепсуркаеву. Это сделает расследование более эффективным и поможет установить, где находится похищенный, выразили надежду в "Комитете против пыток".

Больших надежд на то, что чеченским следователям удастся допросить сотрудников патрульно-постовой службы, а также на то, что в деле появятся подозреваемые, нет, сказала Маннапова. "Если бы дела в Чечне расследовались должным образом, такая передача уголовного дела для дальнейшего расследования была бы логичной. Свидетели - там, лица, возможно причастные к совершению преступления, - там. Но, к сожалению, наш опыт говорит об обратном: в уголовных делах в Чечне не появляются подозреваемые, расследование зачастую никуда не приводит", - констатировала она.

Суд в Геленджике 1 июня прекратил производство по жалобе жены Тепсуркаева на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга, так как следователи решили, что "ответчиком теперь должно быть следственное управление в Чечне, и следователи в Геленджике не смогут исполнить решение суда, если жалобу удовлетворят", пояснила Маннапова.

Теперь ходатайство о признании жены Тепсуркаева Елизаветы потерпевшей будет подано уже в следственное управление следственного комитета по Чечне, сказала она. "А в Краснодарском крае будем обжаловать решение краевого суда (по этому вопросу) в кассации", - добавила юрист.

Предугадать позицию чеченских следователей по вопросу признания Елизаветы потерпевшей сложно, отметила она. Ранее следователь, у которого был материал проверки по делу Тепсуркаева в Чечне, говорил, что с учетом большого числа религиозных браков в Чечне "ее должны признать потерпевшей как близкое лицо", рассказала юрист.

Геленджикские следователи не сообщили до заседания суда, что дело передано в Чечню, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Тепсуркаева Елизавета. "Мы проделали большой путь, чтобы попасть туда (в суд в Геленджике) [...] моя представительница  Лейсан Маннапова пропустила два судебных заседания по другим делам. Придя в суд, мы услышали, что дело передано в Чечню", - возмутилась она.

Елизавета сказала, что не надеется на эффективное расследование в Чечне. "После всех событий у меня нет иллюзий, что в Чечне найдут виновных и они получат справедливые сроки", - отметила она.

По словам Елизаветы, она  покинула Чечню после произошедшего, и у нее нет планов возвращаться. "Я надеюсь, что меня признают потерпевшей по уголовному делу. Мои интересы в рамках уголовного дела в Чечне будут представлять юристы "Комитета против пыток". Ездить туда я не хочу, так как считаю, что это для меня небезопасно", - пояснила она.

Елизавета считает, что и у кубанских, и у чеченских следователей есть все основания признать ее потерпевшей. "Будь это другое дело, не связанное с властями, это бы уже произошло, и виновные были бы наказаны. Но в данной ситуации сложно на что-то рассчитывать, остается только ждать", - сказала супруга Тепсуркаева.

Она отметила, что за полгода следователи в Геленджике почти ничего не сделали, "дело почти не продвинулось", хотя уверяли, что работают. "Они передали материалы, которые им предоставили юристы КПП", - подчеркнула Елизавета.

По словам Елизаветы, пока дело было в Геленджике,  она чувствовала "пассивно-агрессивное отношение" по отношению к себе со стороны правоохранителей. Она считает, что это связано с ее вероисповеданием. "Допрашивали меня так, как будто это я обвиняемая [...] а не свидетель или потерпевшая. И когда он (сотрудник силовой структуры) задавал какой-то вопрос, связанный с религией, разговаривал грубо", - пояснила она.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане ТепсуркаевеМатериалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической  странице "Инакомыслие в Чечне".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Муфтий Чечни оправдал унижение Тепсуркаева", "Пользователи YouTube усомнились в искренности негативных откликов на видеообращение Закаева", "Отречение отца от Салмана Тепсуркаева показало системность борьбы с инакомыслием в Чечне".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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