Жена Тепсуркаева требует признать себя потерпевшей по делу о похищении супруга

22 мая 2021, 05:23

Жена модератора оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева подала жалобу в суд Геленджика на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. По мнению независимого адвоката, уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность признать потерпевшим даже жену, с которой был заключен только религиозный брак.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. Родственники Тепсуркаева на основании данных о местонахождении его телефона считают, что после похищения в Краснодарском крае он был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. Похищение Тепсуркаева упомянуто в опубликованном 30 марта докладе Госдепартамента США о нарушении прав человека в России. ПЦ "Мемориал"* признал Тепсуркаева политзаключенным.

Жена Тепсуркаева Елизавета 21 мая подала в Геленджикский городской суд жалобу на отказ признавать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. Жалоба отправлена по почте, сообщила Елизавета корреспонденту "Кавказского узла".

"10 декабря 2020 года Лиза подала ходатайство о признании ее потерпевшей. В тот же день вынесли постановление об отказе с нелогичными формулировками: она является сожительницей Салмана и не является его близким лицом, то есть в самом постановлении - противоречие", - пояснила "Кавказскому узлу" юрист "Комитета против пыток" Лейсан Маннапова, которая представляет интересы Елизаветы.

По словам Маннаповой, постановление об отказе в признании Елизаветы потерпевшей было получено только 15 января. "15 января мы подали жалобу в порядке ст.125 УПК на этот отказ. Геленджикский городской суд в феврале жалобу вернул с мотивировкой, что ее подал представитель и указан не адрес Лизы. Тогда же в январе мы подали еще одно ходатайство о признании ее потерпевшей как близкого лица - следователю, уже приложив все доказательства того, что она была его близким лицом и ей причинен вред его похищением. Диагноз от психиатра о посттравматическом депрессивном расстройстве (она с января наблюдается и пьет таблетки), то, что она была на содержании Салмана. Плюс была вынуждена уехать, и ее отчислили с 4 курса бюджетного отделения университета. Мы приложили всё - всю их переписку, доказательства встреч с родственниками, допрос семьи, показания свидетеля, который был на никахе Салмана и Лизы, данные о ее принятии ислама и так далее, вплоть до совместной кошки. Но следователь снова отказал, все новые доказательства он проигнорировал", - сообщила юрист.

В феврале юристы КПП подали апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд на то, что Геленджикский горсуд вернул жалобу. "Мы даже не просили рассмотреть по существу сам краевой суд. А они в апреле рассмотрели по существу и снова сказали, что сожительница - не потерпевшая. Что противоречит ст.5 УПК РФ про положение близких лиц", - сказала Маннапова. Она отметила, что постановление Краснодарского краевого суда они еще не обжаловали в кассации, так как до сих пор не получили текста решения.

"Но параллельно мы решили еще раз подать жалобу в порядке ст.125 на отказ признавать ее потерпевшей в Геленджикский городской суд, уже от имени Лизы, чтобы избежать формального возвращения жалобы, как в прошлый раз. Что Лиза сегодня [21 мая] и сделала", - сказала Маннапова.

По ее словам, отказ в предоставлении Елизавете статуса потерпевшей лишает ее возможности участвовать в ходе расследования дела, она не может активно использовать имеющиеся у потерпевшего возможности для подачи жалоб на предполагаемые недостатки в расследовании, оспаривать решения следователя при приостановлении уголовного дела. "Сейчас Лиза, будучи в статусе свидетеля, не может даже узнавать о ходе расследования. При этом мать Тепсуркаева также не признана потерпевшей в рамках уголовного дела о похищении ее сына, следователи утверждают, что не могут ее найти. Таким образом, сейчас следователи... не обязаны никого информировать о ходе расследования в рамках уголовного дела и консультировать о каких-либо предполагаемых доказательствах или свидетелях. Для них это, безусловно, очень удобная позиция, когда никто не вмешивается в их работу и не обжалует их бездействие", - отметила юрист.

По ее словам, следователи в Геленджике утверждают, что отправляют в Чечню множество поручений в рамках уголовного дела. "Им отвечают из Чечни, что лица, которые были опознаны свидетелями по делу как похитившие Салмана - Таймусханов и Юнусов - "продолжают восстанавливаться от ранений, полученных в результате боестолкновения". Они до сих пор не допрошены и им не предъявлены обвинения", - уточнила Маннапова.

По словам Елизаветы, она не видела супруга с 30 августа 2020, а последний раз с ним разговаривала в день его похищения 6 сентября. "Сейчас я единственный близкий человек Салмана, который продолжает интересоваться ходом расследования, но меня не признают потерпевшей из-за отсутствия штампа ЗАГСа, из-за этого возникают некоторые трудности в продвижении дела по похищению и насилию над Салманом. Насколько мне известно, отец и братья отказались, а с матерью Салмана следствию не удалось связаться", - рассказала она.

По ее словам, через неделю после похищения Салмана она покинула Чечню и больше не возвращалась.

Адвокат: следствию не выгодны активные потерпевшие по уголовному делу

Сочинский адвокат Александр Попков, комментируя ситуацию с непризнанием потерпевшей супругу, брак с которой заключен по религиозным обрядам, заявил "Кавказскому узлу", что с точки зрения уголовного процесса, круг лиц, которые могут быть признаны потерпевшими, не ограничен.

"Близкие люди тоже могут признаваться потерпевшими. Кто такой потерпевший? Это "физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред". Уголовно-процессуальный кодекс не говорит, что это может быть жена - и только зарегистрированная. Нет никакого критерия, связанного с религиозным браком. Если есть - то можно признавать потерпевшей, а если нет, то нельзя, или наоборот. Но и официальный брак, который заключается в ЗАГСе, тоже не является критерием, нигде не написано, что потерпевшей можно признать только жену, отношения с которой зафиксированы государством. Есть семьи, которые 20 лет официально зарегистрированы, но по факту не живут вместе. Критериями, религиозный брак или зарегистрированный в ЗАГСе, никак согласно УПК не являются. Критерием является причиненный моральный вред. Его должны оценить объективно. Если люди жили вместе, делили ложе, стол, имущество и детей, и каким-то образом заинтересованы, и это можно доказать, то, конечно, есть основания признать ее потерпевшей", - пояснил Попков.

По его мнению, в данном случае акцент следует делать не на то, что брак религиозный. "Если люди много лет живут и не зарегистрировались в ЗАГСе, но они ведут совместное хозяйство, и между ними возникают какие-то близкие, родственные отношения, и если кто-то из них погибает или причинен какой-то вред, то у следствия и суда есть возможность назначить потерпевшим этого близкого человека. Тут никаких ограничений нет. Другой вопрос, что наши правоприменители специально ограничивают - не признают потерпевшими, такое тоже существует. Они чаще руководствуются формальными критериями. "Не жена - до свидания". Следователю не выгодно, чтоб были активные потерпевшие в деле. Они мешают, пишут какие-то ходатайства, требуют чего-то. Поэтому от них пытаются любыми способами избавиться. У нас были дела, когда потерпевшими признавали какое-нибудь юридическое лицо или администрацию, и от нее ходил юрист в качестве потерпевшего. Несомненно, что человек, который потерял своего близкого партнера по жизни, больше получил вреда, чем юрист администрации", - полагает адвокат.

"С моей точки зрения, нет смысла акцентировать, мусульманин или не мусульманин, религия не при чем. Тут важнее понимание, насколько эти люди близки, и объективно оценивать, причинен ли им моральный вред", - добавил он.

Европейский суд по правам человека в рекордные сроки, к 17 ноября 2020 года, принял к рассмотрению жалобу по Салману Тепсуркаеву. Правительство России, отвечая на вопросы суда, назвало эту жалобу необоснованной.

Ранее "Комитет против пыток" обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике. Сотрудник отеля сообщил "Кавказскому узлу", что Салман Тепсуркаев пытался скрыться от пришедших за ним на работу людей в черной одежде, но подчинился после нескольких слов, сказанных не по-русски. Полиция Геленджика отказалась проводить расследование.

Правозащитники заявили, что представили Европейскому суду доказательства причастности чеченских силовиков к похищению Салмана Тепсуркаева. "Есть их фотографии, машины, есть видеозаписи", - указала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.