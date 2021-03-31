Чечня заслужила особого упоминания в докладе Госдепа о правах человека в России

31 марта 2021, 03:36

В регионах России нарушаются права журналистов, заключенных, политических активистов, сообщает в ежегодном докладе Госдепартамента США. Отдельно ведомство напомнило о ситуации с правами человека в Чечне, в частности, упомянув внесудебные казни, пытки и убийства геев, угнетение женщин, расправы над критиками Кадырова в Европе.

Госдепартамент США опубликовал 30 марта ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире, в котором упомянул и Россию.

В предисловии к докладу Россия упомянута одной строкой. "Российское правительство преследовало политических диссидентов и мирных протестующих, в то время как коррупция на официальном уровне оставалась на угрожающем уровне", - говорится в докладе.

В докладе особо упоминается Чечня. "Заслуживающие доверия неправительственные организации (НПО) и независимые средства массовой информации опубликовали сообщения о том, что с декабря 2018 года по январь 2019 года местные власти Чеченской республики возобновили кампанию насилия в отношении лиц, считающихся членами сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГТБИ). По данным общественной организации "Российская ЛГБТ-сеть", местные чеченские власти задержали и пытали по меньшей мере 40 человек, в том числе двоих, которые, как сообщается, умерли в заключении от пыток", - говорится в докладе (перевод "Кавказского узла"). Отмечается также, что власти отрицают наличие ЛГБТИ в Чечне.

15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс как в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, так и за пределами России: комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 19 марта призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения. "Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям издания.

Госдепартамент затронул в докладе и убийства проживающих в Европе критиков Кадырова, в частности Имрана Алиева. "Французская прокуратура заявила, что мужчина российского происхождения, подозреваемый в убийстве Алиева, вернулся в Россию сразу после нанесения ножевого ранения", - пишет ведомство. Упомянут также блогер Мамихан Умаров, про которого Госдепартамент пишет, что "австрийские власти определили его как "лицо, подверженное риску" из-за его происхождения".

За 2020 году в Европе произошли два убийства и одно покушение на критиков Кадырова. 30 января был найден мертвым 44-летний Имран Алиев в Лилле (Франция), который был также известен как блогер Мансур Старый. Он публиковал в YouTube и Facebook ролики с критикой главы Чечни. 26 февраля на блогера Тумсо Абдурахманова напал неизвестный с молотком. Также был убит в Вене 4 июля блогер Мамихан Умаров ("Анзор из Вены"), который публиковал в YouTube оскорбительные высказывания в адрес Кадырова.

Американское внешнеполитическое ведомство ссылается на подсчеты "Кавказского узла" о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе в первом полугодии 2020 года. "Кавказский узел" сообщил, что в результате столкновений с силовиками за первое полугодие на Северном Кавказе погибли не менее 14 человек. Наиболее пострадавшим регионом является Дагестан, где в первом полугодии погибли семь человек, за ним следуют Кабардино-Балкария и Ингушетия, где в каждом регионе погибли по три человека", - пишет ведомство.

Месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО "Кавказский узел" публикует в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Итоги подсчетов основаны на собственных материалах и информации из открытых источников. Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики.

В разделе B доклада, посвященного ситуации в России, где сообщается о случаях похищений людей, Госдепартамент вновь обращает внимание на Чечню и особо отмечает похищение и пытки модератора Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева.

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. "Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование. Впоследствии правозащитники добились реакции следствия на заявления родственников, которые считают Тепсуркаева похищенным - была опрошена его супруга. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-то уголовного дела.

Ссылаясь на данные Правозащитного центра "Мемориал"*, внешнеполитическое ведомство США сообщает о похищении семи человек в Чечен-Ауле. "Впоследствии четверо из них были освобождены (двое - 18 сентября, двое - 7 октября), а трое, как сообщается, по состоянию на декабрь (2020 года) оставались в государственных следственных изоляторах", - говорится в докладе.

Кроме того, отмечает Госдепартамент, "Мемориал"* сообщал о 13 мужчинах, которые были похищены 5 ноября 2020 года в Гудермесе и отправлены в секретную тюрьму.

В начале сентября 2020 года в селении Чечен-аул Грозненского района силовики без каких-либо объяснений задержали не менее 17 человек в возрасте 20-30 лет, сообщили их родственники корреспонденту "Кавказского узла". "Мемориал" сообщил о судьбе похищенных жителей села Чечен-Аул: 18 сентября были отпущены Аслан Алиев и Адам Бероев, 7 октября - Арби Амерханов и Ихван Хататаев. О судьбе Магомеда Абдулвагапова, Магомеда Дакаева и Адама Идигова по данным на октябрь 2020 года ничего известно не было.

В разделе C, в котором рассказывается о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство случаях обращений и наказаний" вновь затрагивается ущемление прав человека в Чечне. В частности, рассказывается история Аминат Лорсановой, которая вынуждена была уехать из Чечни и разорвать все связи с родными.

20 января 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети, обратилась к следователям с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". 23 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил "вбросом" жалобу Лорсановой. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

В разделе, посвященном содержанию заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах, со ссылкой на краснодарское отделение "Комитета против пыток" рассказывается о смерти в СИЗО после избиения Дмитрия Красковского. "Власти подозревали, что его забили до смерти заключенные. В предварительном отчете указывалось на множественные ушибы и раны головы у Красковского. Преступники якобы пытались повесить труп, чтобы скрыть причину смерти", - говорится в докладе.

Житель Краснодара Дмитрий Красковский был задержан 3 июня 2020 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, его поместили в СИЗО в Краснодаре. 7 июля 2020 года около 00.30 мск в камере был обнаружен труп Красковского, говорилось в пресс-релизе "Комитета против пыток". В феврале 2021 года дело о его смерти было прекращено в третий раз.

Ссылается внешнеполитическое ведомство и на декабрьский список политзаключенных, подготовленный Правозащитным центром "Мемориал"*, в который включены 358 имен, в том числе дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев и ростовская активистка Анастасия Шевченко.

В докладе также сообщается, что так и не достигнут прогресс в установлении ответственных за ряд громких убийств журналистов, включая убийство Пола Хлебникова в 2004 году, Анны Политковской в 2006 году и Натальи Эстемировой в 2009 году.

Отдельной главой в докладе упомянуты внутренне перемещенные лица, которых, по данным ведомства, в России по данным на декабрь 2019 года насчитывается 5 3300. Причем, ссылаясь на данные главы комитета "Гражданское содействие"* Светланы Ганнушкиной и Правозащитного центра "Мемориал"*, ведомство пишет, что большинство внутренне перемещенных лиц связаны с осетино-ингушским конфликтом 1992 года и Первой и Второй Чеченскими войнами.

Особо отмечает Госдепартамент нарушения прав женщин в регионах Северного Кавказа, в частности, "убийства чести", похищения невест, полигамию, браки по принуждению, требование девственности до брака и принудительное соблюдение исламского дресс-кода. Из конкретных случаев ведомство рассказывает историю жительницы Чечни Лианы Сосуркаевой. В августе 2020 года суд отказался возвращать детей, которых забрали родственники покойного мужа.

* - организации включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ.