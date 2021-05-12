Поврежденный монумент с изображением Георгия Победоносца. Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по КБР https://kbr.sledcom.ru/news/item/1568654/

12 мая 2021, 18:56

Памятник христианскому святому разбит в Кабардино-Балкарии

Следователи занялись поиском вандалов, повредивших в населенном осетинами селе Озрек монумент с изображением Георгия Победоносца.

Памятник был установлен жителями села 20 лет назад, у въезда со стороны федеральной трассы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава сельского поселения Озрек Тамерлан Габачиев. "Святой Георгий у осетин издавна почитается, он считается покровителем путников. Жители Озрека очень расстроены случившимся", - отметил глава села. Он не стал делать предположения о том, кто мог повредить монумент.

По данным следствия, в ночь на 12 мая памятник был повален на землю, а затем твердым предметом от него отбили часть изображения с лицом всадника. Следователи предполагают, что при этом использовался молоток.

Ведется доследственная проверка, принимаются меры для установления личностей тех, кто повредил монумент, говорится в сообщении на сайте управления Следкома по Кабардино-Балкарии.

Озрек - село, населенное осетинами, указано в публикации на сайте газеты "Владикавказ" от 17 апреля 2018 года. Осетины села Озрек - поголовно дигорцы-мусульмане, в отличие от православных осетин хуторов близ села Благовещенского под Прохладным, указано в комментариях к этнической карте Кабардино-Балкарии, сделанных пользователем acer120 на личной странице в Livejournal в публикации от 3 марта.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в осквернении мемориала", "Уничтожение голубых елей возмутило жителей Нальчика", "Зал Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии подожжен на фоне преследования верующих".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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