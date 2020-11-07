07 ноября 2020, 16:48

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в осквернении мемориала

Передано в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в повреждении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, 1 октября обвиняемый 1999 года рождения находился в нетрезвом виде на территории Александровского центрального сквера, где установлен мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "Из хулиганских побуждений [он] нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Житель республики обвинен в вандализме (ч.1 ст. 214 УК России). Уголовное дело передано в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 214 УК России предусматривает максимальное наказание в виде ареста на три месяца.

Центральный сквер в станице Александровская был реконструирован летом этого года. Работы по благоустройству были проведены и на территории самого мемориала, говорится в репортаже, опубликованном 6 июля на сайте администрации Майского муниципального района.

Примечание:

"Осквернение портретов героев войны в Махачкале возмутило пользователей Instagram", "Мемориал героям войны открыт в Кабардино-Балкарии", "Вандалы в Нальчике разгромили Олимпийскую аллею славы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 ноября 2020, 18:35

07 ноября 2020, 18:11

  • Следователи ходатайствовали об аресте Муслима Даххаева

    Следственное управление вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу по новому делу бывшего начальника Ростовского областного управления ФСИН Муслима Даххаева, ранее осужденного за разглашение гостайны и подозреваемого в превышении полномочий.

07 ноября 2020, 17:08

07 ноября 2020, 16:41

  • Пиарщики сочли умеренными расходы семьи Кадырова на раскрутку в Instagram

    2,4 миллиона рублей за продвижение в Instagram шести аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова являются сравнительно невысокой платой, недостаточной для попадания в топовые блогеры, указали специалисты по пиару. В целом Кадыров вкладывает в имидж своих детей куда большие деньги, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

07 ноября 2020, 16:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи