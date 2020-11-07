Житель Кабардино-Балкарии обвинен в осквернении мемориала

07 ноября 2020, 16:48

Передано в суд дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в повреждении мемориала героям Великой Отечественной войны, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, 1 октября обвиняемый 1999 года рождения находился в нетрезвом виде на территории Александровского центрального сквера, где установлен мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. "Из хулиганских побуждений [он] нанес удары ногами по элементам композиции мемориала, повредив их и повалив на землю", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Житель республики обвинен в вандализме (ч.1 ст. 214 УК России). Уголовное дело передано в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 214 УК России предусматривает максимальное наказание в виде ареста на три месяца.

Центральный сквер в станице Александровская был реконструирован летом этого года. Работы по благоустройству были проведены и на территории самого мемориала, говорится в репортаже, опубликованном 6 июля на сайте администрации Майского муниципального района.