Ставропольский суд оставил под стражей Александра Золотарева

11 мая 2021, 15:46

Бывшему заместителю председателя правительства Ставрополья Александру Золотареву продлен срок содержания под стражей до конца июля.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта суд в Ставрополе постановил заключить под стражу на два месяца зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, задержанного по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей. 25 марта апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения Золотареву.

Уголовное преследование зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева по делу о взятках стало эпизодом борьбы с коррупцией на Северном Кавказе по модели кадровых зачисток в Дагестане, указал политолог Антон Чаблин. В Ставропольском крае недавно сменился ряд высокопоставленных силовиков, а практика показывает, что любая ротация генералов связана с обострением их противостояния с "гражданскими" элитами, что "для общественности и выливается в резонансные уголовные дела", добавил эксперт.

Промышленный районный суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей делу о взяточничестве бывшему заместителю председателя правительства Ставрополья Александру Золотареву, сообщила сегодня пресс-служба суда. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения Золотарреву, состоялось 5 мая, говорится в сообщении на сайте суда.

"Рассмотрев ходатайство следователя, суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 25 суток", - процитировал сообщение пресс-службы суда "Интерфакс".

По версии следствия, в декабре 2017 года Александр Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, исполнявшим тогда обязанности замминистра строительства и архитектуры края, получили взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве по госконтракту корпуса краевой детской больницы, в 2018 году – 15,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого кардиодиспансера, а в 2019 году – более 45 миллионов рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого онкодиспансера. Все эти взятки чиновники получили от представителя одной и той же компании, считают следователи.

Напомним, что предполагаемый сообщник Золотарева, министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий был арестован в ноябре 2019 года. К июлю 2020 года в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел о получении взяток и превышении полномочий. 3 февраля стало известно о седьмом уголовном деле Алексея Когарлыцкого. По версии следствия, он получил миллион рублей за решение вопроса о строительстве офисного здания.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта правительство региона в полном составе было отправлено в отставку. Каждый кандидат на место в новом составе правительства пройдет антикоррупционную проверку, пообещал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

30 апреля губернатор Ставрополья утвердил новый состав правительства региона. В него вошли первые заместители председателя правительства Николай Великдань, Иван Ковалев; заместители председателя правительства Николай Афанасов, Игорь Бабкин, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко, Юрий Скворцов", - сообщила в тот же день пресс-служба главы региона.