Задержание Александра Золотарева. 12 марта 2021 года. Фото: скриншот видео Следственного комитета Российской Федерации https://www.youtube.com/watch?v=j2LkpokrfNA&t=50s

15 марта 2021, 17:46

Арестом Золотарева продолжен тренд борьбы с коррупцией на Северном Кавказе

Уголовное преследование зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева по делу о взятках стало эпизодом борьбы с коррупцией на Северном Кавказе по модели кадровых зачисток в Дагестане, указал политолог Антон Чаблин. Золотарев, которому инкриминируется получение 63 миллионов рублей взяток, за 2019 год отчитался о доходах в 3,4 миллиона.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Александр Золотарев был задержан, а 14 марта арестован на два месяца по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей. В связи с этим губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке краевого правительства и пообещал, что каждый кандидат на место в новом составе кабмина пройдет антикоррупционную проверку.

По версии следствия, в декабре 2017 года Александр Золотарев вместе с Алексеем Когарлыцким, исполнявшим тогда обязанности замминистра строительства и архитектуры края, получили взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве по госконтракту корпуса краевой детской больницы, в 2018 году – 15,5 миллиона рублей за покровительство при  строительстве корпуса краевого кардиодиспансера, а в 2019 году – более 45 миллионов рублей за покровительство при строительстве корпуса краевого онкодиспансера. Все эти взятки чиновники получили от представителя одной и той же компании, считают следователи.

Задержанию Золотарева предшествовала смена руководителей силового блока

Задержание Александра Золотарёва свидетельствует о "явном усилении позиций силовиков как на Ставрополье, так и на Северном Кавказе в целом", считает политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Антон Чаблин.

"Сигналы поступали давно. Первый - это недавнее интервью полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, в котором он объявил о "комплексе действий по декриминализации". Второй – это визит в Ставрополь секретаря Совбеза Николая Патрушева", – приводятся слова Чаблина в публикации, размещенной 14 марта на сайте Центра ПРИСП.

Работа по декриминализации проводится, в частности, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии, рассказал Юрий Чайка в интервью "Российской газете", опубликованном 4 марта. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Ставрополье 19 февраля и на встрече с Юрием Чайкой и Владимиром Владимировым обсудил "вопросы противодействия терроризму и экстремизму в регионе, а также некоторые проблемы обеспечения информационной безопасности в органах власти и на предприятиях", сообщила в тот же день на своем сайте ГТРК "Ставрополье".

В Ставропольском крае тоже недавно сменился ряд высокопоставленных силовиков, напомнил Антон Чаблин. "Так, в прошлом году приступил к работе новый прокурор Александр Лоренц, в ноябре покинул пост начальник ГУ МВД Александр Олдак, ему на смену прочат Сергея Щёткина из Пензы. Прошлым летом назначен новый начальник УФСБ Олег Усов, а в январе нынешнего года – новый начальник управления Росгвардии Алексей Казаков", – перечислил эксперт.

Практика показывает, что любая ротация генералов и связана с обострением их противостояния с "гражданскими" элитами, что "для общественности и выливается в резонансные уголовные дела", добавил Антон Чаблин.

"Тем более, не стоит сбрасывать со счетов, что генерал Усов ранее работал в Дагестане и именно с ним связывают самые громкие уголовные дела в отношении всей правящей верхушки республики, от премьер-министра Абдусамада Гамидова до брата экс-главы Раджаба Абдулатипова. Думаю, "дагестанский сценарий" в случае с задержанием Золотарёва и реализуется на Ставрополье", – сказал политолог.

Новости об антикоррупционной кампании, которая началась в Дагестане после отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы республики в 2017 году, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий, которого следователи считают сообщником Золотарева, был арестован в ноябре 2019 года. К июлю 2020 года в отношении него было возбуждено шесть уголовных дел о получении взяток и превышении полномочий. 3 февраля стало известно о седьмом уголовном деле Алексея Когарлыцкого. По версии следствия, он получил миллион рублей за решение вопроса о строительстве офисного здания.

За 2019 год Золотарев задекларировал доход в 3,4 миллиона рублей

Заместителем председателя правительства Ставрополья Золотарев был назначен в 2015 году, говорится в его биографии, размещенной на сайте губернатора края. До этого Александр Золотарев около 20 лет работал в банковском секторе, "пройдя ступени от специалиста первой категории ЗАО "Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России", отмечается в публикации.

В 2019 году, согласно декларации о доходах, размещенной на сайте органов госвласти Ставрополья, Александр Золотарев получил доход в 3 444 027 рублей, его супруга – 1 882 157 рублей, а один из двух несовершеннолетних детей – 437 703 рубля. Сведения об источниках дохода в декларации не указаны.

В собственности Александра Золотарева указана квартира площадью 121 квадратный метр, а в совместном с женой и детьми пользовании – также квартира площадью 324 квадратных метра. Другой собственности у Александра Золотарева, как и у его детей, в декларации не значится. У супруги зампредседателя правительства в списке имущества указаны два гаража площадью 15 и 16 квадратных метров и две машины – ГАЗ-3102 и Nissan X-Trail.

При этом в 2015 году Александр Золотарев, курирующий в правительстве вопросы привлечения финансов, задекларировал доходы в размере 18,3 миллиона рублей. Поскольку он перешел в краевое правительство лишь в конце августа 2015 года, его доход, наибольший среди членов правительства края, может быть связан именно с должностью в Сбербанке, сообщил 21 апреля 2016 года "Блокнот Ставрополь".

В собственности Золотарева тогда находились две квартиры площадью 121 и 65 квадратных метров и одно машиноместо, а в пользовании – квартира площадью 324 квадратных метра, мотолодка и прицеп. Супруга Золотарева, заработавшая в 2015 году 1,5 миллиона рублей, владела тогда тремя автомобилями: Range Rover, Nissan Qashqai и Hyundai Accent, сообщило издание.

Примечание:

"Зампред правительства Ставрополья задержан по делу о взятках", "Чиновник на Ставрополье арестован за крупную взятку", "Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу".

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